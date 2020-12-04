中華醫大《A吃蚊ㄟ特攻隊》和《病媒蚊熱搜隊》宣導影片發表會吸引許多師生到場觀看。(曹婷婷攝)

演得比說得好記也好看，中華醫事科技大學「登革熱防治知行合『醫』實踐計畫」USR團隊為加深民眾正確防治登革熱病媒蚊孳生，以及推廣生物防治，4日發表拍攝《A吃蚊ㄟ特攻隊》和《病媒蚊熱搜隊》2支宣導影片，分享校園放養大肚魚吃孑孓的防治經驗，未來也將分送影片給鄰近中小學和里鄰作為登革熱防治宣導，善盡大學社會責任。

中華醫大登革熱防治知行合『醫』實踐計畫團隊這學期開拍2支登革熱防治宣導短片，由計畫召集人姜泰安副校長結合不同科系師生和衛保組、課外活動組、環安衛中心、公關組等相關單位共同參與，從構想及撰寫劇本到尋找演員、道具製作、拍攝及影片剪輯，大家發揮不同專長，校長曾信超也入鏡演出。

姜泰安表示，每年夏天，南台灣登革熱的疫情總是令人擔憂，中華醫大為確保師生在校園活動的安全，積極投入病媒蚊防治，除了定期清除積水容器、疏通水溝，也利用生物防治法在校園各處水溝放養大肚魚吃孑孓，雙管齊下預防登革熱病媒蚊的孳生，成效顯著。

這次，特別利用計畫經費籌拍防治宣導影片，為防治成效作紀錄的同時，也能分享給鄰里居民、中小學，號召大家一起來防治登革熱。

《A吃蚊ㄟ特攻隊》主要呈現華醫校園水溝放養大肚魚，由校長曾信超與學生親自帶領大家看A吃蚊ㄟ的大肚魚放養水溝的生物防治降低病媒蚊孳生成效；《病媒蚊熱搜隊》則是由師生做趣味造型打扮，實際搜尋校園各處可能淪為病媒蚊孳生溫床的水漥、樹洞、積水帆布、空瓶等，搗毀孑孓生機。

曾信超表示，學校目前育養了上萬隻大肚魚，基於敦親睦鄰，有想要放養大肚魚防治登革熱的里鄰或學校，可以電話（06）2674567轉277洽詢預約登記。

(中時 )