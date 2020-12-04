新北市土城區亞洲路是土城工業區主要道路，銜接土城、樹林、台65匝道，但每逢上下班尖峰時段塞車嚴重，車流一路回堵至工業區，當地里長、議員頻爭取交通改善，新北市工務局決議將在亞洲路旁的大安圳加蓋、拓寬1車道，提供亞洲路右轉城林路車流使用，並將路口號誌燈縮短68秒，紓解車潮、改善回堵問題，預計後年完工。

「土城區亞洲路拓寬工程」動土典禮今舉行，新北市長侯友宜、新北市議員林金結、江怡臻、林銘仁、廖宜琨等人皆出席。侯友宜表示，亞洲路銜接員安路、城林路、城林橋、台65，因臨近工業區有許多大車行經，但附近居民沒有人行道走，附近經常有車禍，又因紅綠燈時間長出現塞車狀況，交通要道都集中在此，若不拓寬對工業區或土城未來發展都會有影響。

新北市新工處表示，亞洲路只有2線車道，沒有足夠容量容納車流量，往城林橋車流也滿載，亞洲路右轉至城林路的車流也無法緩解，車輛延滯時間約200秒，加上鄰近工業區許多大貨車、砂石車往來，亞洲路又沒有完善的人行動線，事故頻傳，因此今年9月開始規畫大安圳拓寬。

新工處補充，拓寬範圍從員安路與亞洲路口至城林路，全長468公尺，將利用大安圳河道上游現有箱涵施作加蓋拓寬，讓亞洲路北向向外拓寬1車道，供右轉城林路車流使用，並增加雙側人行道，同時在亞洲路和員安路口規畫綠帶和景觀平台，整個施工結構體預計將在明年5月完成，避開大安圳汛期，避免影響水流、發生淹水，整個施工過程也會在大安圳上，減少對亞洲路車流的影響。

(中時 )