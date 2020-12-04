勞動部9月7日已公告，法定基本工資將從明年元旦起，每月基本工資調整為2萬4,000元、每小時基本工資調整為160元，而這次調漲較原本時薪158元，增加2元；較原本月薪2萬3,800元，增加200元，分別漲幅約為1.27％、0.84％，台北市勞動局呼籲事業單位應配合進行員工薪資修正，以免觸法。

勞動局陳信瑜局長指出，如發現雇主給付勞工之工資低於基本工資者，將依勞動基準法第79條第1項第1款及第80條之1第1項等規定，處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布其事業單位或事業主之名稱及負責人姓名。

勞動基準法第21條規定，工資由勞雇雙方議定之，但不得低於基本工資。基本工資係指勞工在「正常工作時間」內所得之報酬，不包括延長工作時間之工資與休息日、休假日及例假工作加給之工資。但並不以底薪為限，不論雇主以何種名目給付，如為勞工因工作而獲得之經常性給與，均屬工資之範疇，且基本工資旨在保障勞工的最低生活水準，不論本國勞工或外籍勞工，凡適用勞動基準法之工作者，雇主給付勞工之工資皆不得低於基本工資。訂定基本工資之目的，希望透過政府介入勞雇雙方工資的決定，並設定其最低標準，可維持勞工最低生活水準及購買能力，對工資水位相對較低的勞工，尤其重要。

陳信瑜進一步說明，明年1月1日起，聘僱較多時薪制人員之業者，例如超商，量販業、餐飲業等應特別注意發放明年1月份薪資應注意給付工資時薪是否達160元以上；至於聘僱月薪制勞工之事業單位，發放明年1月份月薪應注意給付工資是否達2萬4,000元以上。另計算勞工退休金或資遣費之平均工資時，需納入計算調整。此外，包括勞工保險、全民健康保險、勞工退休金提繳費用也應一併調整，以符法令規範。

政府自2016年5月20日以來，已連續5年5次調漲基本工資，希望透過增加勞工所得，提升工作效能，並藉由基本工資調漲，照顧邊際勞工的基本生活，同時帶動國內消費支出及經濟成長。也呼籲企業除遵守勞動法令外，更應將員工視做公司內部最重要的資產，保障勞工基本勞動權益，勞雇雙方也應在薪資待遇合法合理的前提下，和諧共同為公司努力，藉以減少勞資爭議的發生，共創雙贏的局面。

(工商 )