苗栗一名古姓男子（38歲）今年6月搭台鐵自強號列車時，疑因躁鬱相關疾病發作，在車廂內不斷自言自語，表示「我要殺光全車的人」、「你們都被我綁架了」，嚇得乘客紛紛走避並報警。鐵路警察獲報上車將其逮捕，桃檢日前認定他的行為已造成民眾恐懼，依《恐嚇公眾》罪嫌將其起訴。

檢警調查，今年6月25日上午6時許，古男自板橋站上車，搭台鐵自強號要返回苗栗老家，列車行經桃園時，他突然情緒焦躁、坐立難安，之後開始大聲說：「我要殺光全車的人」，以及揚言綁架大家等恐怖言論，嚇得不少乘客趕緊離開該車廂，並打手機報案。

鐵路警察在該車抵達中壢站時上車，找到古男並將他帶回，才結束這場驚魂。警訊時，古男母親接到通知趕來，她聲稱兒子因精神不穩，有就醫紀錄且領有「重大傷病卡」，當天可能未服藥才會發作，此外，天氣熱和人潮多也才可能使他失控，但過去兒子發病時都只是自言自語，沒過傷人。

即便如此，檢方根據現場乘客證詞，仍認定古男的言論、行為等，已足以造成同車旅客極大畏懼，日前將該案偵結，依《恐嚇公眾》罪嫌起訴古男。

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(中時新聞網)