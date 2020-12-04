中國企業中芯國際被美國國防部列入黑名單，中芯今天澄清，其服務和產品從未涉及任何軍事用途，且皆用於民用及商用。

美國國防部稍早把中國海洋石油總公司、中芯國際等中國企業列入中國軍方擁有或控制的中國企業清單。

在港上市的中芯國際集成電路製造有限公司（中芯）依據本地上市規則就此發出相關聲明，強調公司被列入中國涉軍企業名單，對公司營運沒有重大影響。

中芯表示，公司是獨立營運的國際性企業，投資人、客戶等利益相關方遍及全球；公司一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律規範，服務和產品從未涉及任何軍事用途，且皆用於民用及商用。

中芯強烈反對美國國防部的決定，認為此舉反映了美國國防部對中芯業務與技術最終用途的根本誤解。

另外，中芯股票早上暫停交易，下午才恢復買賣；截至下午1時45分，每股報港幣21.4元，下跌3.6%。（編輯：吳柏緯）1091204

(中央社)