股匯雙飆！受到台幣暴升逾3角激勵，台股今（4日）開高走高，在權值股領軍下，多頭氣勢如虹，站上14000點，終場大漲155.35點，收在14132.44點，收盤指數首度站上萬四大關，成交量放大至2869.67億元，本周大漲265.35點、周線連5紅，目前看來指數似乎看不到天花板。

晶圓雙雄成為盤面最吸睛的焦點，由於二哥聯電的8吋晶圓代工漲價題材持續發酵，加上外資喊出目標價60元，吸引市場買盤湧進，終場攻上漲停、收在47.6元，市值達5913億元；台積電則因美系外資看好11月營收持續成長，股價上漲6元，漲幅1.2 %，收在503元，收盤首度站上500元關卡。

其他權值股部分，鴻海漲1.1%、收在82.9元；聯發科小漲0.71%、收在705元；股王大立光漲0.73%，收3430元。

漲價題材部分，面板族群大爆發，友達在大單狂敲下亮燈漲停，收在15.4元；群創距漲停只差臨門一腳，收在12.95元；彩晶也強攻超過9%，收在12.5元。DRAM記憶體的華邦電攻上漲停，收在23.7元；南亞科大漲4.5%、威剛則上漲2.96%。

由於市場資金狂燒，台股指數也愈墊愈高，法人認為，隨著台幣不斷走升，加上台股成交量回溫，多頭格局不變，年底前大盤有望持續震盪創高。

(中時新聞網)