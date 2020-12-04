台南市某大學發生馬來西亞國籍女大生命案，台南市長黃偉哲強調全面構築校園安全網，案件隨著馬國家長返國逐漸平息，黃偉哲4日3度召開校園安全會議，強調在校園與偏鄉暗黑路段增設3000多盞路燈決心不變。

台南市政府4日召開第3次擴大校安會議，由市府跨局處邀請各級學校出席，發生命案的大學也派學生代表參加，黃偉哲強調，不僅要讓學校了解政策進度，也透過校園管道，傳達給學生與家長。

這項擴大校安會議由台南市警察局與工務局聯手「偏鄉點燈計畫」及「治安監錄系統」，共需動用第2預備金1億2200萬元。

台南市工務局負責包括改善校園周邊路段，增設369盞路燈及暗黑處2967盞路燈，共計3000多盞路燈。持續結合民政局及社會局，邀集熱心宮廟、善心企業與團體，積極爭取公務經費，齊力點亮所有需求路段。

負責「建置監視器」的台南市政府警察局，已盤點全市各學校周遭、風險路段的監錄器需求，加速汰換舊機組，建置重點在於校園周遭、新闢道路及新治安熱點等處。

台南市長黃偉哲表示，在各學校、跨局處及民間團體努力下，專屬台南市的校園安全網絡已經逐漸成形，將來依然要靠每位市民來維持校安網的運作，期望不再發生校園憾事。

(中時 )