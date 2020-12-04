統一獅捕手陳重羽今年守備狀況不穩定，蹲捕時球隊勝率低都被鄉民拿來說嘴，因此他在球季結束後提早進行自主訓練，就是不想讓自己開季時再來後悔，預計自主訓練到10日結束。

陳重羽2017年被獅隊在首輪選中，隔年出賽102場，去年他碰上傷勢困擾，僅出賽57場，今年碰上守備狀況不穩，下半季多以替補身分上場，也是獅隊在台灣大賽唯一未曾先發的野手。

這次他受邀擔任玉山投捕訓練營講師，最希望以自身經驗向學員分享，強調基本功的重要性，「我以前就是沒有認真做、沒有做好，所以我進來才會遇到瓶頸，不希望他們跟我一樣發生這樣的問題。」

為了加強自身守備的不足，陳重羽在休季沒多久就展開自主訓練，預計從11月22日練習到12月10日，「今年身體狀況很好，沒什麼疲勞感，所以就趁這段時間把自己不足的地方加強，主要是針對守備，利用發球機練習接球，把擋球做得更紮實。」

會比別人更早投入訓練，陳重羽坦言是不想讓自己在碰上瓶頸時，懊悔自己之前為何不多做點準備，「我不想再讓自己有這樣的感覺，起碼我是有認真努力過，在不好時我也能很坦然接受。」結束自主訓練後，陳重羽也會留點時間陪陪家人，之後再恢復訓練。

(中時 )