大千綜合醫院心臟血管外科主任楊智鈞提醒，下肢周邊血管疾病的高風險族群，一定要定期接受檢查，才能及早預防。（大千綜合醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣近期有多名下肢周邊血管疾病患者求醫，大千綜合醫院4日指出，部分病患到診間時，腳趾已出現潰瘍傷口，甚至壞死發黑的現象，恐需面臨截肢。心臟血管外科主任楊智鈞表示，據統計55歲以上成人有20％具潛藏下肢周邊血管疾病問題，現已有非侵入性檢查儀器，有助高風險族群早期診斷。

大千醫院指出，超過55歲的成人裡，2成有潛藏下肢周邊血管疾病，發生率高卻容易被忽略，尤其是糖尿病及洗腎病人，每3至5位就有1位合併下肢周邊血管狹窄或阻塞的問題。下肢周邊血管疾病除了嚴重時併發感染、截肢之外，發生心肌梗塞或腦中風的風險也比一般人高出6倍。

楊智鈞表示，下肢周邊血管疾病分為「慢性動脈阻塞性疾病」與「慢性靜脈阻塞性疾病」2種。動脈阻塞會造成下肢血流不足，導致下肢缺血；靜脈阻塞則是血液回流不順，造成腿部腫脹。這2種疾病的臨床症狀、治療方式以及好發族群都不同，因此需要醫師專業診療。

過去診斷下肢周邊血管疾病必須進行侵入性的血管攝影，檢查需要血管穿刺、打顯影劑，過程較不舒適。楊智鈞說，現行非侵入性下肢周邊血管檢查非常簡單，不需禁食或其他特殊準備，只要躺在診療床上接受機器測量即可，快速又無不適感。

他提到，只要臨床上有疑似下肢周邊血管疾病，就可以先透過非侵入性的檢查確認，若檢查確診，再以侵入性血管攝影治療，視病況植入支架或手術處理，可以避免病人在一開始時就要接受侵入性檢查的不適。

(中時 )