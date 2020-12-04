系統電10月虧損580萬 幅度收斂8成 14:112020/12/04 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 系統電（5309）應主管機關要求，公布10月自結損益，隨著營收成長，單月虧損收斂至580萬元，每股淨損0.04元，與去年同期相較，赤字幅度銳減80.75％。 系統電10月營收為1.21億元，年增33.69％，稅前及稅後淨損均為580萬元，較去年同期收斂80～82％，單月每股淨損0.04元，較去年同期收斂80.75％。 聯電盤中市值再超越台塑 蓄勢搶下第八大 1分鐘讀財經》台股拚站穩萬四 晶圓雙雄台積＋聯電當靠山 (工商 ) #收斂 #系統電 #虧損 #單月 #每股淨損 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》超「匯」賺 韓10月經常帳順差創3年新高 12:152020/12/04 財經 台積電認證 15家優良供應商出列 04:102020/12/04 產業．科技 遊龍陸橋電扶梯頻故障 決拆除 04:102020/12/04 地方新聞 風電當紅 永冠今年出貨挑戰高峰 04:102020/12/04 證券．權證 台積＋聯電 台股雙靠山 04:102020/12/04 財經要聞 《金融》張綱維壞帳拖累 國銀10月建築貸款逾放跳增 08:012020/12/04 財經 2萬變4萬 明倫社宅上月才漲 04:102020/12/04 地方新聞 智庫攜手企業 強化綠電合作 04:102020/12/04 產業特刊 財經熱門新聞 印度新政策吸來蘋果供應鏈 權威學者警告外資可能隨時斷頭 - 財經 陸製量子電腦「九章」問世 大勝谷歌快100億倍 - 財經 - 工商 北京加大投資半導體抗美 2大慘業翻身之日近了 - 財經 中國表態積極加入CPTPP... 拜登顧問：陸敲響美警鐘 - 全球財經 - 工商時報 央行放手！新台幣終場大升1.47角、收28.521元 創23年來新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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