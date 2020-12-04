系統電（5309）應主管機關要求，公布10月自結損益，隨著營收成長，單月虧損收斂至580萬元，每股淨損0.04元，與去年同期相較，赤字幅度銳減80.75％。

系統電10月營收為1.21億元，年增33.69％，稅前及稅後淨損均為580萬元，較去年同期收斂80～82％，單月每股淨損0.04元，較去年同期收斂80.75％。

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(工商 )

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