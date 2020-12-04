瓦城泰統集團創新中菜品牌時時香進駐。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall館內出現報復性消費人潮。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall看準國旅大爆發與後疫情報復性消費熱潮，佈局搶進連續11年榮獲米其林一星肯定的《添好運》、美式休閒服飾第一品牌《GAP》、嚴選日本生活好物《WATTS》商店、香Q米飯與跨菜系融合《時時香》，酸辣帶勁的道地越式《飛機河粉》等品牌，都將於12月進駐成為中部Outlet首店，將為耶誕跨年人潮與業績加添動能。

麗寶Outlet Mall1表示，二期開幕將屆滿1年，今年雖受疫情影響不能出國，但有全台最美Outlet之稱的麗寶Outlet Mall營造偽出國歐洲渡假氛圍，已吸引超過1000萬人次消費與旅遊。

麗寶Outlet Mall1指出，「和億生活集團」旗下品牌《添好運》，看準麗寶樂園渡假區內包含雙樂園、福容大飯店、賽車場、全台最大的摩天輪等多元設施，為今年國民旅遊最熱門的景點，為掌握後疫情時代國內旅遊趨勢，《添好運》將於19日在麗寶Outlet Mall盛大開幕，以全新店型嶄新風貌帶給休閒渡假的人們更好的優質餐飲新選擇。

來自香港《添好運》在2010-2020年連續11年獲得米其林一星，以食材用料新鮮，堅持「現點現做，即叫即蒸」，讓顧客享用到熱騰騰、口感十足的美味港點。

瓦城泰統集團創新中菜品牌《時時香》也將於26日正式插旗，承襲瓦城泰統集團深厚的廚藝底蘊，完美集結川、台、粵等所有熱門中式人氣名菜，一餐即可全享「跨菜系中式料理」，提供道道經典、道道下飯的多樣美味。

喜愛清爽鮮甜的越式美味不要錯過，豆府集團《飛機河粉》傳承百年的老滋味，15日就能品嘗到，呈現道地酸、鮮、甜多層次口感，隨餐附上一碟豆芽菜、九層塔、辣椒跟檸檬，加入後更是第二種風味，一定要試試。

除了美味餐飲外，美式休閒服飾第一品牌《GAP》即將於17盛大開幕，因大中華區營運不受歐美新冠疫情影響，選擇麗寶開出中部Outlet首店，提供男、女、童裝Outlet款式，涵蓋經典丹寧牛仔、美式休閒等系列服裝。歡慶開幕，首7日全館正價商品3件75折，單筆滿額還有獨家驚喜好禮。

來自日本的《WATTS》商店也將於19日登場，主打日系生活49元起商店，千樣商品從設計到包裝都是由日本原裝進口，搶佔小資族荷包，不能出國也能感受買到最道地的日本好物。

(中時 )