許多人都有飼養寵物，並將牠們視為家中的一份子，一旦走失總是心急如焚，希望能盡快找回。日前，大陸有一名網友利用社群平台分享一段影片，一位住戶撿到他人的狗，並親手畫了狗兒的畫像，張貼於牆上給飼主辨認。只見上頭寫著「長得很潦草」，一時讓人無解，直到見到本尊後，大家都笑出來。

大陸一名善心人士於抖音平台分享表示，日前，撿到一隻狗，並在牆上張貼手寫尋狗啟示「誰家的狗？請到保安亭認領」。上頭利用水墨畫手繪狗狗的樣貌，附註寫下「長得很潦草」。讓路過的民眾一時間還看不太懂其中的意思。

不少網友見到狗兒本尊後，紛紛大讚這畫功根本「靈魂畫家」。（圖／合成圖，翻攝自抖音）

從影片中可見，這隻狗狗的脖子繫著紅色絲巾，有著一雙大大的米奇耳朵，還有一對如芝麻般的小眼睛，臉上的毛髮凌亂，一時間，令人分不清楚究竟是狗還是熊。

隨後，影片的下一秒出現狗狗本尊時，這才真相大白。原來走失的狗兒是隻小型秋田犬，身上毛髮非常濃密，完全符合畫像裡的模樣，讓飼主馬上認出愛犬，將牠帶回。

事後這段影片，也造成網友轟動瘋傳，「畫像根本傳神」、「還水墨畫……」、「一開始還以為畫的人很有事，原來是我誤會了」、「被管理員工作擔誤的畫家無誤」、「超級像，各種細節都有到位」、「想說把狗畫醜了，沒想到……」、「神還原」。

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(中時新聞網)