蔡政府「關中天」引發民怨，前高雄市新聞局長鄭照新今爆料，有親韓粉專遭邁粉大規模檢舉，正面臨關版危機，請大家提供解救方法來救救該粉專。

政府「關中天」讓許多民眾不滿、痛批執政黨無法認受不同聲音，更相挺中天，甚至有老翁為此在中天電視台門口欲輕生。鄭照新今在臉書發文表示，知名粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」踢爆，挺邁後援會群組嘲笑該老翁的留言後，隨即遭到邁粉系統性大規模檢舉，面臨關版危機。

鄭照新今在臉書發文表示，日前知名粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」曾踢爆挺邁後援會群組，竟毫無同情心的嘲笑該老翁，沒想到隨即遭到邁粉系統性大規模檢舉，如今其粉專面臨關版危機。

鄭照新「恍然大悟」說，原來中天的檢舉就是這樣來的，「你踢爆，我檢舉，你正義，我就滅了你」！他呼籲，「請大家提供解救方法，不然我們也去找一個檢舉看他關不關」，更直言，「臉書這種管理方式大有問題」。

底下網友也表示，「這就是解嚴之後換來的言論自由」、「我們也來發動反檢舉」、「民進黨有多少取之不盡的經費養側翼，當鍵盤手，不需用腦」、「真的只能只有一種聲音耶！綠營真的很囂張」、「目前只能另闢粉專，越多越好細胞分裂，讓他們疲於奔命」、「加油！大家一定要去備用粉專按讚追蹤。不要被打倒，那些惡棍想要用檢舉逼關版，關了一個，還有千千萬萬個，正義不死」！

(中時新聞網)