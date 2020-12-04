台中驚傳殺妻棄屍案！一名35陳姓男子與妻子離婚後仍住在一起，日前兩人發生口角，陳男竟然持刀將前妻亂刀砍死，裝入箱子內棄屍台中大坑山區，死者母親因為找不到女兒，向台中市警局第五分局報案協尋，警方透過監視器發現陳男涉有重嫌，將他拘提到案，經過陳男指引，昨天在大坑山區一帶尋獲全身滿是刀傷的遺體，目前仍在調查行兇動機。

據了解，35歲的陳姓男子目前以打零工為生，與妻子已經離婚但是仍然同住，兩人育有兩名年幼子女，上月29日與30多歲的妻子發生口角，一怒之下持刀將妻子殺害後棄屍。

上月29日案發後，因為陳妻的母親找不到女兒，遂報案請警方協尋，警方了解夫妻關係後認為陳男涉有重嫌，於是調閱住家監視器，發現陳男舉動不尋常，立刻將其拘提到案，原本陳男否認知道前妻行蹤，事後才吐露妻子已遭殺害並裝箱棄屍在大坑附近山區，警方尋獲失屍體後，目前仍在調查陳嫌殺妻的過細程與過程。

(中時 )