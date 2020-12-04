據英媒BBC政治編輯庫斯伯格(Kuenssberg)指出，英國與歐盟的脫歐談判面臨新挑戰，周四下午稍晚歐盟代表在談判中加入了新動作，讓下午的談判情勢似乎變得更糟。

該編輯引述一資深官員談話指出，進行在第11個小時，歐盟在協商中加入新的因素，讓情勢生變；但是在接下來的幾天，仍有可能出現突破，但前景似乎正減弱。

據消息人士指出，該因素可能與歐盟在漁權問題立場轉強有關。另外有消息指稱，歐盟執委會主席和英國首相強生可能在周末舉行電話會議，就談判議題作出最後表態。

據英國政府周四晚間的消息來源，儘管歐盟談判出現變數，但英國與歐盟接接下來幾天仍會持續談判；而新的問題也可能在(企業)公平競爭的保證上出現意見不一致。

倫敦面對面的談判從上周末至今已進行近一周，歐盟首席談判代表巴尼耶(Barnier)預計在周五的一時間返回布魯賽爾，與執委會主席和各國駐歐代表進行簡報，商討談判中的協議內容，並將在周六決定細節；而如果周五談判出現關鍵變化，巴尼耶將延後回到布魯塞爾。

周四歐盟官員在會後宣稱，協商比以往更接近於達成。該說法迴異於來自英國方面的消息，而歐盟代表也駁斥其說詞為最後一分鐘贏得讓步的說詞。

(時報資訊)