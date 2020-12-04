疫情衝擊！台灣大宣布取消今年尾牙 14:192020/12/04 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣大哥大4日表示，考量國際新冠肺炎疫情仍嚴峻，且境外移入病例持續增加，為顧及同仁安全，台灣大哥大取消大型尾牙，公司內部業已擬妥替代方案。 另外，4日市場傳出，中華電信內部已公告，今年取消尾牙，不過，公司發言系統表示，尚在確認中。 疫情衝擊！ 調查：四成上班族沒尾牙可吃 《商情》憂疫情影響需求 拖累紐約棉花走跌 (工商 ) #台灣大 #尾牙 #台灣大哥大 #取消 #疫情衝擊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－2021年三大主題加持 陸股仍在牛背上 04:102020/12/04 全球財經 中華經濟研究院院長張傳章 ESG、氣候變遷 後疫之星 04:102020/12/04 產業特刊 加州染疫人數爆衝 封城禁令箭在弦上 11:132020/12/04 國際 台積聯電+雙D爆量飆 台股登14,133新高 14:122020/12/04 財經 K型經濟復甦來了 07:002020/12/04 財經 台灣大MyMusic註冊用戶破600萬 09:202020/12/04 財經 心愛的台灣撤回表白 好心酸 04:102020/12/04 兩岸藝文 流亞科技站穩趨勢浪頭 勇奪雙獎 04:102020/12/04 產業特刊 財經熱門新聞 印度新政策吸來蘋果供應鏈 權威學者警告外資可能隨時斷頭 - 財經 陸製量子電腦「九章」問世 大勝谷歌快100億倍 - 財經 - 工商 北京加大投資半導體抗美 2大慘業翻身之日近了 - 財經 中國表態積極加入CPTPP... 拜登顧問：陸敲響美警鐘 - 全球財經 - 工商時報 史上規模最大！蔡英文：明年推動50案社宅 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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