台灣大哥大4日表示，考量國際新冠肺炎疫情仍嚴峻，且境外移入病例持續增加，為顧及同仁安全，台灣大哥大取消大型尾牙，公司內部業已擬妥替代方案。

另外，4日市場傳出，中華電信內部已公告，今年取消尾牙，不過，公司發言系統表示，尚在確認中。

(工商 )