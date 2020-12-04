猶記得上半年初新冠疫情嚴峻之時，民眾在街頭巷尾排口罩、賣場搶衛生紙囤日用品物資的情景嗎？！悲情傷痛的這一年好不容易走到歲末年終，防疫有成的台灣算是繳出一張漂亮的成績單，在如常的生活作息中，才知真幸福莫過於平凡。

只不過生存…中，似乎多少激起了人們的狼性，有好康的、該到手的…總要輸人不輸陣，先搶先贏！量能充足的口罩現下不必搶了，大家現在搶的是：機車！

趕搭補助末班，民眾捧錢搶車，訂單遠超過庫存！光陽董事長柯勝峯親上火線說明光陽「保證交車」的承諾。(圖/業者提供)

政府汰舊換新及交通部ABS/CBS補助將截止，造成民眾年底前瘋搶，消費者很難在通路看到展示車！國內機車龍頭光陽KYMCO以全力趕工，到年底前都不能休假了。(圖/業者提供)

受政府補助即將截止的激勵，11月台灣機車市場銷售再破10萬大關，創下2020年單月最高及史上最高11月銷量等紀錄。業者預估12月銷量將上看12萬輛，全年破百萬、達25年新高不成問題！當中，截至目前KYMCO累計銷售達300,364台，以33.6%總市佔率連續衛冕 ; 三陽以255,191台佔有率28.5%居次 ; 山葉以193,137台市佔21.6%緊跟在後 ; 睿能GOGORO則開出70,963台銷售（市佔7.9%）穩坐電動車一哥。

在政府汰舊換新及交通部ABS/CBS補助方案下，補與不補之間，金額差距最大可達1萬元，難怪民眾瘋搶，坊間甚至傳出有消費者為搶搭補助末班車，一次2台搶購屯起來！這也使得各車廠的庫存驟降，消費者很難在通路看到展示車！國內機車龍頭光陽KYMCO表示，目前未消化訂單破萬、排隊等車的遠超過庫存，降到1萬以下的庫存量，就像是旱象時的水位般危急，現象極為罕見！

親上火線說明的光陽KYMCO董事長柯勝峯說，光陽已啟動最大產能火力全開，推出「保證交車」專案，12月5日(含)前於實體通路登記預購指定量產機種，將保證於12月31日前完成交車，若未能完成交車，只要符合政府補助規定且於2021年1月完車領牌者，光陽保證補助差額。「到年底前大概都沒得休了！」柯勝峯苦笑道！

除了親上火線說明光陽「保證交車」的承諾，光陽KYMCO董事長柯勝峯也接受「中時新聞網」專訪，談及對光陽白牌新旗艦-KRV的看法、集團在電動車發展的最新概況，以及面對後疫時代下的營運挑戰與策略佈局。

【從最夯的KRV到電動車佈局 柯董上陣一次解謎】

Q中時新聞網：光陽白牌旗艦之作KRV從引擎、傳動、車架到懸吊，可說是好料用盡，更有旗艦大羊AK550的科技精華下放，產品實力堅強。只是這樣大手筆投資能否達成合理獲利？柯董對此有何看法？而KRV在開發過程中，有沒有令柯董印象深刻之處？

A柯董：其實，早在開發AK550之時，我們就進行了KRV等（排量較小）系列產品的相關規劃。因此相較一般車型，KRV的開發時間更長、研發成本更高。但相信大家也都看到了，KRV在曝光後，隨即贏得高度關注與巨大聲量，賽道試駕體驗後，更獲得專業媒體的一致好評。我想，這對光陽而言是具有相當正面影響，無論是品牌形象與創新科技，它所帶來的效益是很全面的。所以高開發成本，不能全算在它頭上，相當程度上，它還涵蓋了提升企業形象的成本。KRV在形象上的成功建立，或許可讓消費者買車時，第一個想到光陽。

對光陽而言，我們要打造好的產品、價格卻不是高不可攀。作為跨時代全新產品，KRV是一部各項表現均衡、甚至趨近完美的一個產品，不論在配備用料與科技層次上，皆已達到一個新境界，更重要的是，它的誕生，就是要廣大消費者面對夢幻車款時，不僅只是做夢，而是真可圓夢！

KRV（左）獲得專業媒體的一致好評，預估將有助於光陽在新科技形象上的建立，光陽期許它是一部跨時代新產品、各項表現均衡趨近完美，重要的是讓消費者不僅只是做夢，而是真可圓夢！(圖/業者提供)

傳承自AK550獨立後搖臂、PTM 傳動系統等科技，為白牌旗艦KRV帶來卓越的駕馭感、達到「人車一體」的最高境界。(圖/業者提供)

至於開發過程中的挑戰，由於我們有AK550的成功經驗，包括像是獨立後搖臂、PTM 傳動系統等，因此這部分不算太難！KRV的挑戰，在於它車身尺碼更小、各部零件更緊緻，在精密製造與組裝上，會有它的困難。而為達到更佳的運轉平衡，我們為引擎裝了兩根平衡軸，以減低震動。同時賦予它中低速扭力強、高速不氣虛的動力特性，更透過後搖臂懸吊、柔中帶韌的車架設計，帶來卓越的駕馭感。我們把過程中的挑戰一一克服，達到「人車一體」的最高境界，光陽真的做到了！

Q中時新聞網：COVID-19全球持續延燒，衝擊各方產業與經濟，在米蘭國際車展停辦之際，光陽積極地在台北舉辦「Time To Excite」車展向世界發聲！然而，在面對後疫時代及2021不確定的經濟局勢挑戰，光陽有何策略佈局、應變措施及未來展望？

A柯董：光陽面對的是全球市場，當歐洲各地因疫封城、停止商業活動時，確實影響很大，當時有好幾個月外銷訂單都是“零”，那很可怕！只是另一方面來看，很幸運我們身在台灣，對比世界舞台上的競爭對手（國際大廠）受疫情重創，KYMCO還有廣大的內需支撐，當對手面臨嚴峻挑戰，那就是我們的機會。

至於後疫時代的展望，我認為疫情的發生除了危及生命、影響經濟，也會對人們會產生心理層面的影響，包括連移動通勤的行為也產生變化。當疫情來時，有更多的人基於染疫風險考量，選擇個人化移動載具，久了便可能對個人交通工具產生偏好，即便未來疫情趨緩，他或許也回不去了，因此，我是相當樂觀看待明年。此外，光陽長期以來鴨子划水，在跨時代新車、電動車及IONEX電能網上都全力動工，明年將會有一系列新產品問世，我們有信心能提供給廣大消費者更好的移動未來。

Q中時新聞網：此次車展多款新車中，涵蓋了RevoNEX及F9兩款電動車，讓車迷大飽眼福，這是否透露光陽將加速投入電動車市場腳步，而光陽在未來全球電動車市場的計畫與展望又是如何？

柯董A：成為未來電動車時代的領導品牌，一直是光陽的目標。光陽從傳統燃油車廠要轉型電動車，其實是面對一個歷史的轉折點，這是巨大的挑戰、同時也是機會，我們一定會盡一切努力去追求！而作為一個全球性的品牌，光陽會以全球市場的高度來評估審視，在因地制宜的地區特性上，我們大致可將電動車發展分為三塊：

首先是高性能電動車：早在2018年我們就發表了SuperNEX電動超跑重機概念車，以當時最新的科技運用，來彰顯「最得我心」的品牌理念，並豎立光陽在性能電動重機科技領先的形象。隔年我們再推出RevoNEX，因為以今日（電池）技術而言，這才是屬於真正可量產的東西，更重的是它承襲了SuperNEX許多重要設計理念並付諸實現。它是劃時代的東西，我們希望它能建立起光陽在電動車科技領先的形象，雖然不可能靠它賺錢，但我們對RevoNEX是有所期待的，最快可望在2022年上市。

如果說SuperNEX是光陽在性能電動重機科技領先的概念圖像，那麼RevoNEX電動街跑則是此科技運用下、「最得我心」品牌理念的具體實現。它是劃時代的東西，更是可實現的夢想，我們希望它能在2022年上市。(圖/業者提供)

有別一般燃油重機，柯勝峯董事長特別親自操作RevoNEX，讓現場媒體親耳感受電動超跑重機運轉時的咆哮聲。

第二個是IONEX：它就是一個換電、電能網絡的total solution，最重要目標是滿足B2B的運用。作為業者的生財工具，IONEX系統必須要符合客戶需求、為客戶產出經濟效益，因此即便換電成本較高，但它仍成功為客戶解決許多問題、並有助於營運上的獲利，因此我們將IONEX定位成B2B運用上最佳化的解決方案。

另外就是像台灣這種都會人口密集、充電相對不便的市場，就滿適合採換電形式，消費者願意付出一點錢來換取使用上的方便（換電系統）。

IONEX是一個換電、電能網絡的total solution，最重要目標是滿足B2B的運用、為客戶解決營運上的問題，並協助其獲利。而其面對地狹人稠的都會環境，IONEX電能網也便利的以換電形式提供消費者最佳化的移動方案。(圖/業者提供)

第三塊就是充電形式：以目前來看，台灣以外的各大市場，都是採用充電形式，因為在地廣人稀的歐洲，你要設立換電站幾乎是不可能的事。因此，光陽必須去思考這些市場消費者要的是什麼，包括現在的大陸市場也是！

隨著「禁摩令」解除與「新國標」的逐漸落實，大陸近來的電動機車開始大幅成長，這幾年間大陸的電動車水平（技術或價位）都跟著水漲船高，不再是過去印象中陽春的電瓶車，因為高度經濟成長，早已帶動消費行為大轉變。我們在大陸有常州光陽，包括Like、Many電動車，以及部分適合當地法規的新機種將會陸續上路。當然，包括眾所矚目的F9也會在大陸上市。

有很多經銷商跑來說，希望F9能在台灣上市，量不是重點，建立形象才重要。只是F9它是充電形式、又沒有置物空間，儘管整體規格很吸引人，但我們評估其實不太適合台灣。不過車迷們也別失望，我們預計第一季就會推出符合台灣需求的嶄新電動車，請大家拭目以待。

(中時新聞網)