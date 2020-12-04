一名女網友日前與丈夫到新竹南寮漁港吃海鮮，兩人點了2隻螃蟹、1隻魚和1道菜，共花費2340元，讓她不滿地說「把來南寮的觀光客都嚇跑了！」她控訴店家趁她不注意時，催促非當地人的丈夫點餐，她事後還不能取消，而且對方偷偷將大魚換成小魚。許多在地人都留言說，南寮是出了名的貴，在地人都不會去。

一名女網友在臉書「新竹大小事」發文控訴，她到南寮魚市場某攤販吃海鮮，老闆娘趁她不注意時，催促她的丈夫點餐，因為丈夫不是當地人，不太懂行情，點了2隻清蒸螃蟹要價1260元，她發現後想取消，老闆娘回應說已經把螃蟹殺了，不能更改，但她說明明看到活的螃蟹在袋子裡沒拿出來，此外，她還發現老闆娘偷將大魚成小魚，蒸煮加煮湯要價960元。

女網友控訴去南寮漁港吃海鮮，點了2隻螃蟹、1隻魚和1道菜，共花費2340元。（圖／翻攝自臉書「新竹大小事」）

女網友說，他們兩人一共點了一魚兩蟹一菜，竟花費2340元，結帳後老闆娘還不讓她把帳單帶走，讓她怒批「（店家）把來南寮的觀光客都嚇跑了！」她說丈夫不是本地人，在台灣消費沒有戒心，她跟丈夫說不要吃「時價」的料理，直到遇到此事，丈夫仍說「台灣不是這樣，只是剛好倒霉遇著這些事。」

女網友最後也補充說，其實也不是全部店都不好，他們飯後到樓下買魚生片，老闆主動降價一百元。許多網友看到文章後紛紛留言，「南寮魚港，我在地人從不去吃」、「南寮真的很貴，上次去買蟹腳一斤700元」、「南寮真的只能去放風箏而已」。

女網友控訴去南寮漁港吃海鮮，點了2隻螃蟹、1隻魚和1道菜，共花費2340元。（圖／翻攝自臉書「新竹大小事」）

(中時新聞網)