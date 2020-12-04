蔡政府宣布全面開放萊豬進口，相關管制，大多僅由業者「自主管理」。對此，國民黨立委針對《食品安全衛生管理法》、《學校衛生法》提出多項修法草案，包括明訂萊劑肉品專屬貨號、外包裝強制標用萊劑，並禁止學校營養午餐禁用萊肉，相關修法草案今已在立法院完成一讀程序。

明年元月起，政府將開放含有萊克多巴胺的美國豬肉、牛肉全面進口台灣，但消費者要如避免食用、購買到萊肉，行政部門大多拒絕以法令規定做出規範，而是僅已呼籲方式交由業者自行管理，造成民眾恐慌，使得近期進口肉品銷量明顯下滑。

昨天全國70多家豬肉進口商就發出連署聲明，強調將維持不進口萊豬、明確標示不含萊劑及落實標示產地的措施。中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來表示，這麼做不是要幫政府解套，而是業者站出來要自救。

但由於萊肉輸台在即，國民黨也接連針對《學校衛生法》、提出相關修法草案，嘗試彌補蔡政府萊肉政策的破網。其中，《學校衛生法》相關修正草案，已直接逕付二讀；《食品安全衛生管理法》相關草案則則送交衛環委員會審查。

由國民黨賴士葆、謝衣鳳提出的《食安法》修正草案，是從「貨號」下手，針對進口豬內臟，增訂海關專屬貨品分類號列。謝衣鳳表示，這將有助豬內臟進口溯源管理，以保障國人健康。

國民黨立委曾銘宗版的《食安法》修正草案，除了明訂食品及食品原料的容器或外包裝，應標示殘留動物用藥品名稱外，也要求政府在每一季，應將輸入含有瘦肉精肉品的業者名單予以公告。同時，業者若違反這項規定，處輸入價格10倍至20倍罰鍰，情節重大政府可下令歇業、停業、廢止公司登記。

國民黨立委鄭正鈐、林奕華、楊瓊瓔等人，則針對《學校衛生法》提出修正草案，明訂學校營養午餐業者，一率禁用有萊克多巴胺添加物的豬肉、豬隻內臟；同時，營養午餐業者與學校簽訂契約時，應載明不會提供含有瘦肉精的食品、加工品、再製品。

(中時 )