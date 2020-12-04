星宇航空宣布於12月19日推出「台北－台南雙城號」微旅行2.0，無論旅客要前往全糖城市台南或前進繁華台北都，要任性的入住總統套房、深夜逛故宮、奇美博物館，還是跟著年度國片票房冠軍導演在空中暢談電影拍攝點滴，都能在星宇雙城號的產品中找到專屬城市探索。星宇指出，純飛行體驗價5520元（含稅），雙人機加酒2天1夜1萬6600元起，12月7日上午10時於KLOOK、KKday、易遊網開賣。

星宇台北－台南雙城號12月19日首發JX8061及JX8063航班，分別於上午9時30分及11時15分自桃園機場起飛，航經宮古島、沿台灣東岸於中午12時30分及下午2時15分抵達台南機場。

台南－台北航班JX8062及JX8064則分別於19日下午1時45分及3時30分自台南機場起飛，沿東岸飛行、再至宮古島，傍晚4時45分、6時30分抵達桃園機場。星宇表示，旅客可盡享3小時的完整飛行體驗，享用機上美饌，跟著機長的即時導覽，從雲端飽覽台灣美麗的海岸線及獨特地景，星宇也將首度在兩地候機室提供與台南蜷尾家合作的機上限定版「鐵觀音可可碎片」冰淇淋。

台南市政府為歡迎旅客，除招待雙城號全機旅客於機上享用台南80年老店銀波布丁，並開放台南機場大廳舉辦特色市集，邀請在地商家前來設攤，同時也為旅客準備了豐富的歡迎禮，包括合成帆布行水餃包、成功啤酒、連得堂特製雙城號煎餅、月老知我心軟糖等。針對商務艙及雙人雅座套票旅客，更分別加贈獲英國果醬比賽銀牌獎的柳營甜玉軒禮盒和九品蓮花茶禮盒。

針對台南出發至桃園機場的航班，台北市政府也以東道主的角色，為南台灣的旅客準備了豐富多樣的紀念品和優惠好康，並於首班機JX8062請出廣受歡迎的吉祥物「熊讚」至桃園機場接機，與旅客相見歡，讓旅客感受台北的熱情。第二班JX8064則由KKday邀請日本伊豆箱根鐵道吉祥物「萊貓」接機。

星宇航空表示，台北－台南雙城號是微旅行2.0的首度嘗試，透過不同地點的進出，大幅提升1.0的模式及內容，結合地方觀光資源，展現各地景緻和人文魅力，也讓旅客在防疫期間能享受更豐富多樣的旅程。

(中時 )