聯發科(2454)2020年挾5G元年可以說是風光的一年，全年營收將上看100億美金，向全球一線大廠高通、博通等看齊，隨著營收的規模持續增長，聯發科持續堅持研發，財務長顧大為今(4)日表示，聯發科絕對是屬於「研發型產業」，在投資金額上絕對是台灣企業少見的，他也舉例說到，「聯發科過去10年投入4200億元研發經費，相當於可以興建8座101大樓」!

顧大為表示，對聯發科來說，今年是很不錯的一年，各方面產品表現都很整齊，聯發科今年於全球半導體大廠中排名約落在11名或12名，2019年為15名，儘管前面排名的大廠營收規模大，但聯發科在RD的投資占比卻是領先，相信比前面2~10名加起來還多，聯發科研發約占營收比達26%，絕對是屬於「研發型產業」，IC設計儘管是無廠，但在投資金額上絕對是台灣企業少見的，高研發支出象徵的也是高風險，也勝過高通、博通等一線大廠，他也舉例來說，「聯發科過去10年投入4200億元研發經費，相當於可以興建8座101大樓」、「聯發科每天一開門就是2億多的支出」。

面對央行放手、熱錢擋不住，新台幣匯價今再升破28.4元，今年來新台幣持續強勢，對此，顧大為表示，聯發科採取的還是正常避險。

(時報資訊)