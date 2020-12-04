前旅美好手郭泓志2年前退休，對於是否當教練都持開放態度，雖卸下球員身分，但他笑說自己現在的訓練量比當球員還多，「大約是當選手時的兩倍，要丟140（公里）應該不困難啦！」

郭泓志結束旅美生活後，返台加入統一獅，3年約滿後遭到釋出，之後短暫返回小聯盟後又返台加入富邦悍將，並於2018年退休。

退休後郭泓志專心經營有棒球訓練、多功能複合式的「斯博森運動會館」，不少住在南部的球員也會在球季結束後去訓練，他表示，自己就是竭盡所能地幫助他們。

郭泓志說：「職業球員很辛苦，可能幾個月、半年就失去工作，平常準備很重要，我能做的就是盡力幫助他們。」

被問到若有機會回職棒擔任教練，郭泓志表示，不排除任何可能，「現在就是持續充實自己，這幾年都跟外國講師合作，把從他們身上所學融會貫通再分享給有需要的人，他們也不用再像我們以前一樣，得花很多錢出國才能學。」

(中時 )