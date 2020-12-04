台鐵頭家厝火車站的高架橋下黃土裸露，冬天東北季風發威，漫天塵土，附近居民苦不堪言。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國邀集相關單位會勘四尺八分線淹水問題。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔（左一）、市議員賴朝國邀集相關單位會勘四尺八分線淹水問題。（王文吉攝）

台鐵頭家厝火車站的高架橋下冬季黃沙滾滾，影響鄰近居民生活品質，立委楊瓊瓔4日上午邀集相關單位會勘，台鐵承諾一周內鋪設防塵板。楊瓊瓔另會勘大豐里四尺八分線淹水問題，水利局及農田水利署將投入1400萬元，進行護岸擴寬、拆除渠底箱涵及施作自動閘門。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國4日邀集台鐵局、水利局、農田水利署、潭子區公所等單位會勘頭家厝火車站塵土飛揚問題。賴朝國指出，該處鐵道橋下未鋪柏油或綠美化，都是滿滿黃土，尤其冬天東北季風吹拂，塵土飛揚。居民王先生直呼「連窗戶都不敢開，非常困擾」。

頭家東里長劉進福表示，鐵路高架化後，沒有做後續整頓，留下碎石與黃土，每到雨季，橋下就會流著黃色泥水；而冬天東北季風發威，到處都被強風吹得滿是沙塵，窗戶一開，家中都是灰塵，衣服也不敢曬在外面。

楊瓊瓔說，該處屬於鐵路用地，鐵路局必須要負起責任。對此台鐵出席人員承諾一周內完成防塵板鋪設。

此外潭子大豐里排水系統以四尺八分線排水及十一張圳為主，因水路複雜且兼具灌溉功能，遇豪雨時常造成雅豐街、潭富二街及大豐路一帶淹水。大豐里長張廖玉梅指出，淹水主因是農田灌溉水溝滿溢，希望農委會、台中市政府撥用經費改善農水路及道路側溝。

水利局副局長韓乃斌表示，四尺八分線排水到雅豐橋附近因渠道束縮、斷面過小，去年時任副市長的楊瓊瓔即要求水利局現勘，指示排水溝拓寬及加深，解決此處逢雨必淹的沉痾。

楊瓊瓔要求現勘各單位明年優先完成改善工程，包括四尺八分線排水護岸拓寬改建工程157公尺，請水利局提報今年應急工程至水利署，初估經費約1000萬元；十一張圳靠近大豐路拆除渠底箱涵及施作自動閘門工程，工程經費約400萬元，由農水署負責施作。

楊瓊瓔表示，為徹底解決水患，避免四尺八及十一張圳改善造成下游排水負荷過大，請水利局評估大豐路二段施作雨水下水道方案，她將協助爭取雨水下水道工程經費。

(中時 )