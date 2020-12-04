你身邊是否有這樣的朋友：單身的時候隨約隨到，但是只要談戀愛立刻人間蒸發？唐綺陽在Youtube「唐綺陽官方專屬頻道」點名以下星座非常重色輕友，只要談戀愛立刻把友情拋諸腦後，讓朋友們非常無言！

▍1.牡羊座

唐綺陽老師表示牡羊座是「有色就給讚」的代表星座，平常他很重視朋友，但如果有曖昧對象、或開始談戀愛，就切換到重色輕友模式，完全是一個單純好懂的人！在朋友之中牡羊座是大姐頭、戰神的角色，說話很犀利，談判也很有技巧，但他們談戀愛的時候靈魂好像被抽換一樣，他們會變身小媳婦，而且牡羊女談戀愛就會破財，因為他們對男友很好，甚至願意花錢滿足男友需求，像是男友喜歡名牌包，他會很大方出手毫不吝嗇。

▍2.天蠍座

天蠍女也很重色輕友，單身時看朋友來電會很開心，覺得受到重視，但交男友後看到朋友來電只覺得不耐煩，覺得自己跟男友的相處時間被干擾了，所以唐綺陽老師提醒，身為天蠍女的朋友，在他談戀愛的時候除非有重大事件，否則就不要聯繫他了吧！

▍3.雙魚座

想要了解一個雙魚女的感情動向，看他對朋友是否熱絡就知道了，單身時可能很熱絡，或是想要分手的時候也很熱絡，熱戀就消失在朋友眼前，但可能分手也搞消失。唐綺陽老師另外提到，還有一種雙魚女在戀愛時很盲目，不管對方有多渣，雙魚女都會假裝對方沒問題，而且他們還很怕朋友勸他，所以乾脆失聯，他們還會催眠自己別人是嫉妒他才會逼他分手，用這個方法來活在粉紅泡泡的假象裡面。

▍4.獅子座

獅子女談戀愛一向全力以赴，尤其遇到真愛的時候，男友的地位就像神，要他做什麼他都使命必達，不過獅子女比雙魚女好一點，至少還算講義氣，朋友如果約聚餐、或心情不好想要他陪，他人還是會到，只是開口閉口都是男友、或感情煩惱，完全不管朋友要不要聽。

▍5.巨蟹座

很多巨蟹女有自己的人生計劃表，幾歲交往、幾歲結婚、幾歲生子都想得妥妥當當的，如果巨蟹女認定對方是結婚對象，他就會很專心的談戀愛，專心到朋友都約不出來，時間全部留給男友，而且不是熱戀期而已，「以家為重」的巨蟹女在交往的時候都會以男友為重，還會在腦海中勾勒出未來婚姻生活的美好畫面。不過唐綺陽老師表示也有一派巨蟹女很怕被朋友們覺得自己重色輕友，所以會努力的維持平衡，盡量照顧好姐妹，因為他們很重視自己的人設！

▍6.摩羯座

摩羯女的失戀全世界都要看見，他雖然外表看起來穩重甚至有點冷酷，但其實非常重感情，談戀愛的時候總是不知道拿捏輕重，容易把事情搞的很大，像是跟男友吵架就把所有共同朋友都封鎖，而且會搞得人盡皆知，在他身旁都能感受到明顯的低氣壓，讓朋友們壓力很大。

唐綺陽老師提醒談戀愛最重要的是愉快，如果對感情下手太重反而容易失敗，建議以上6個星座如果太執著於感情，一定要收手一點，才不會被朋友嫌重色輕友、然後戀情也不順利！

唐綺陽點名重色輕友星座女，談戀愛就人間蒸發！

(中時新聞網)