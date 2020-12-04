超商「黑金」大戰延燒！OK超商最新宣布，攜手華人首位取得ACS認證國際咖啡認證的專業咖啡師，替OK CAFE嚴選出「伊帕內瑪莊園日曬豆」，將咖啡質感再提升，但升級不加價，並由咖啡師帶領旗下SCA專業團隊負責門市咖啡品質管控，替OKmart第一線門市員工量身打造職訓計畫，就是希望讓消費者覺得「這杯咖啡很OK！」

OK超商表示，台灣人一年可以喝掉6億杯外帶咖啡，每天拿著一杯咖啡走進辦公室，已成為上班族的生活日常，其中更有近六成的消費者以超商現煮咖啡為首選，主要原因就是方便、快速和平價。

OK超商指出，OK CAFE自2011年開賣以來，平均每年銷售成長高達50％，其中，最受歡迎的是經典美式，2019年攜手知名連鎖品牌打造水洗咖啡豆製成的醇品咖啡，銷量再增20％。

為進一步搶攻超商黑金市場，OK超商表示，2020年底OKmart再度全面提升咖啡品質，找上「開元食品」合作，由旗下唯一一位取得ACS國際認證的咖啡鑑定師盧貞君，替OK CAFE嚴選出「伊帕內瑪莊園日曬豆」，把咖啡質感再提升，喝得到烤胡桃和堅果的前段風韻，綿延出細緻柑橘的果酸香氣，接著又有焦糖可可的豐厚甘醇，呈現出多層次的咖啡香。

據OK介紹，咖啡師盧貞君是來自阿根廷裔的台灣華僑，曾遠赴世界指標咖啡豆產區─巴西受訓，靠著語言優勢、對咖啡的天賦和熱情，加上後天的努力，成為全球咖啡界知名且具公信力之評鑑機構─巴西咖啡協會（ACS, Classificador e Degustador de Cafe）首位認證的華人咖啡師（Cupper Register），由她帶領旗下SCA專業團隊，打造出一杯全新風貌很OK的OK CAFE。

OK超商並強調，為確保每一杯咖啡送到消費者手中都合乎標準，OKmart召集各區主管及店長進行培訓課程，從咖啡豆挑選到烘焙豆子、品評咖啡風味等相關專業知識，還要通過嚴格考試，才能成為OK CAFE的風味品評師；不僅如此，為確保每台咖啡機都能產出同樣風味的咖啡，OKmart也特別聘請開元食品專業團隊，前往全台門市進行調機，掌握溫度、水量、流速，確保消費者在全台每一間OKmart都能喝到口感相同的咖啡。

OK超商指出，升級後的OK CAFE中杯莊園級美式35元、莊園級拿鐵45元；大杯莊園級美式45元、莊園級拿鐵55元，冰、熱皆有，歡迎消費者到門市品嚐。

(工商 )