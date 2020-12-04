上銀科技來自半導體、5G、醫療及自動化設備等產業短急單持續湧現，11、12月訂單全滿載，每天加班趕工，元旦假期也要加班趕工。4日公佈自結11月合併營收回升至20億元以上，創近16個月營收新高，前11月合併營收由負轉正，今年合併營收可望優於去年，明年也會優於今年。

上銀11月工作天數比10月增加，目前滾珠螺桿交期從原本1～1.5個月延長至2個月。11月合併營收回升至20.45億元，年增幅達59.93％，不單創今年單月營收新高，也改寫近16個月營收高峰，前11月合併營收攀升至191.38億元，由負轉正，比去年同期成長1.36％。上銀表示，上銀11月及前11月合併營收雙雙比去年同期成長，係受美中貿易戰及新冠肺炎影響趨緩，市場需求逐漸恢復正常所致。

上銀集團總裁卓永財看好有轉型升級，發展五軸或是複合工具機廠商，明年第二季起景氣好轉。疫苗明年問世；半導體產業熱度不減，中美貿易戰引發大陸加速發展半導體產業；大陸及日本都進行產業升值，明年市況都會比今年好，第一季有過年等因素，向來是淡季，明年第二季之後，上銀營運會明顯好轉，明年營運優於今年。

(工商 )