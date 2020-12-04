證交所表示，由元大證券發行的元大證券臺灣電動車代表報酬指數指數投資證券，簡稱元大電動車N（020022），將於下周二（12月8日）正式掛牌上市，為今年第8檔上市掛牌ETN。

證交所表示，根據送件資料顯示，「臺灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」，由臺灣指數公司所編製。「臺灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」是以上市與上櫃之普通股股票為母體，自財團法人車輛研究測試中心提供的電動車供應商名單中，篩選符合流動性條件之10～20檔當然成分股及合格股票，並採自由流通市值加權，以表彰投資臺灣上市櫃電動車產業鏈具代表性公司之含息績效表現。

證交所提醒，ETN是不保本商品，到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金。投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，充分瞭解ETN之特色、投資成本費用及風險，並需簽訂風險預告書。為增進投資大眾對新商品的認識，證交所已建置「ETN專區」，方便投資人查詢上市ETN基本資料、新聞及相關法規等資訊。

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