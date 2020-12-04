行政院日前拍板農民退休儲金條例由明年1月1日實施，農委會今天表示，農民明年起可依基本工資乘以自行選擇的1%至10%的提繳比率提繳，政府會再相對提撥同等金額，農委會估計，若農民選擇最高提繳比率，依設算條件，30歲的農民65歲退休時，加計老農津貼可月領3.7萬至85歲為止，優於現行勞保老年年金給付金額，但勞保老年給付則無85歲限制。

據農委會統計，投保農保農民達105萬人，其中符合條件的65歲以下農民約45萬人，而初估年輕農民參與意願較高，目標明年有約6萬農民參與，農委會則編列16億元預算相對提撥。

農委會主委陳吉仲表示，因應明年農退啟動，農民可在下周一起至各農會申請，只要持申請書、身份證、帳戶資料等即可，預估每年編列預算約10至20億元，不會對農委會預算造成太大負擔。

農委會農保辦公室執行秘書王東良說，農退的投資標的與勞退一樣，因此估計基金收益率為約3%，但也會比照勞退會有最低收益保證、目前為0.7858％。若以基本工資24000元試算、每手平均調升2%、基金收益3%、平均餘命20年、農民選擇提繳最高的10%，則30歲提繳35年的農民加計老農津貼約可月領3.7萬元。

(中時 )