高雄市議員黃捷罷免案於11月20日提交第二階段連署名冊，中選會現正查對名冊中，罷捷總部為衝出最高投票人數，積極投入宣傳造勢。黃受訪表示，自己不會像高雄市前市長韓國瑜那樣「蓋牌」，因為這是不民主的做法，她鼓勵大家都出來投票表達鳳山人的想法，自己也努力問政、服務對鳳山無愧於心；黃更強調，她的意思就是要與罷免投票「直球對決」的意思。

罷捷總部已於11月20日將40918份第二階連署書送交高雄市選委會，雖仍在查對名冊中，但從遠高於法定的10%以上選民（約28000至29000人）連署數量來看，預計將能順利挺進第三階段的罷免投票。

然而，根據規定，第三階段必須達到鳳山區選舉人總數四分之一以上，而且同意票還必須超過不同意票，等於黃捷罷免案過關門檻約74000票左右，與其2018年當選得票數18420相比，難度可謂相當高，讓外界關注黃會以何策略因應。

根據《自由時報電子報》今日（4）報導，黃捷受訪表示，自己不會學韓國瑜的「蓋牌」做法，因為投不投票是人民的權利，這個做法是不民主的；她希望支持的人都出來投票，因為她有努力問政、服務對鳳山無愧於心。至於鼓勵投票的結果是否可能激化雙方，讓反對罷免票高於同意罷免票？黃捷直言自己當然希望如此，她相信鳳山人的支持跟智慧；黃也特別強調，自己這番話媒體可以解讀，是要跟罷免案「直球對決」的意思。

(中時新聞網)