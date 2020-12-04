商業不動產市場報佳音。世邦魏理仕4日公布最新調查指出，亞太區有逼近五成的辦公室企業用戶，預期明年商業環境景氣將比現在好轉；至於台灣方面，預期景氣會再惡化比例，明顯下降，近半數則預期將持平，有助成為支撐辦公市場的一大助力。

世邦魏理仕今天表示，2020年末國際藥廠接續宣布疫苗有解的消息傳出，不僅令受創極深的全球市場為之振奮，悶了近一整年的所有民眾更有如目睹旭日東升，對即將來臨的2021年寄予厚望。

然而，世邦魏理仕認為，鑑於全球各地取得疫苗的時機點差異極大，加上民眾正面臨防疫疲勞導致政策不服從、疫苗接種遲疑的現象，2021年全球經濟邁向全面復甦仍存隱憂。

根據CBRE世邦魏理仕最新發佈《2021年未來辦公室趨勢即時調查》顯示，有將近五成（48％）的亞太區受訪者認為亞太區市場未來半年的商業環境將轉好，而台灣受訪者反應則相對保守，僅二成七認為景氣將持續改善。

台灣方面，考量第三季經濟成長率達到3.3％，加上民間投資持續成長、民間消費亦現回升等正面跡象，有近半（47％）的受訪者看好未來半年經濟情勢將保持平穩。

(工商 )