LINE MUSIC在台推出滿一週年，4日宣布與中華電信戰略結盟，將推出獨家LINE MUSIC鈴聲答鈴方案，用戶將可從LINE MUSIC的1,800萬首曲庫當中，自由設定LINE鈴聲、來電答鈴，或變換LINE個人背景音樂。LINE台灣董事總經理陳立人表示，這次與中華電信攜手策略結盟是一個開端，接下來將會看到雙方更多不同的合作，預期下一個合作將在明年LINE CONVERGE年會上就能揭曉。

今年受到新冠肺炎疫情衝擊，消費者行為也受改變，根據資誠聯合會計師事務所發布的《2020全球與台灣娛樂暨媒體產業展望報告》，娛樂產業將朝遠距、虛擬、串流、個人化等方向演進。展望未來5年，台灣整體娛樂暨媒體市場營收幾有望在2024年達166億美元，其中，OTT、電玩遊戲、音樂與廣播將會是台灣三大成長引擎。

以LINE MUSIC在台推出一年的成績來看，累積下載數達500萬，其中有高達320萬人次設定個人LINE背景音樂，96萬人次設定LINE Call語音通話的鈴聲與來電答鈴，顯示「個人化」的娛樂體驗日趨重要。而在今年疫情影響之下，也帶動線上直播音樂活動的觀看數量成長，LINE MUSIC過去一年來共舉辦58場音樂直播活動，累計線上總觀看人數達1,100萬人次。

陳立人表示，台灣正式邁入5G時代，未來將會有各種不同場域的應用，這次LINE與中華電信合作是以LINE MUSIC為起點，未來將會持續拓展不同的合作。未來LINE也將以原創內容基地為核心，在生態圈中串連更多內容，包括即時新聞、運動賽事、音樂直播、影音串流、手遊等，並也將結合虛擬實境特效，強化與用戶之間的互動。

陳立人說，LINE在日本已經推出付費的多視角直播，這樣的體驗是新的沈浸式體驗，用戶可以透過付費一對一看到歌手場歌，未來也期望將此種商業模式帶到台灣。

(工商 )