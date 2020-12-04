考量通貨膨脹率居高不下，以及實際經濟成長較預估來得好之後，印度央行（RBI）最新決定就是不變動現行利率政策，維持在4%低利水準。

印度央行決定還是將印度主要放款利率，或國債回購利率維持4%，至於跟票券或債券有關的附賣回利率，與主要借貸利率也控制在3.35%。以20年期間來看，印度曾經出現過15%最高利率，最低的就是目前使用的4%。

印度央行行長沙克蒂坎塔達斯(Shaktikanta Das)於線上記者會明確指出，為求景氣能復甦，目前寬鬆貨幣政策至少會持續到2021年。印度央行行長補充，被年初疫情擊垮的景氣，近期雖出現比預期還要來得快的反彈跡象，但經濟並非全面性出現好轉。

由於外界先前已預估，印度央行應該不會改變現行貨幣政策，故印度股市對央行談話並沒有明顯波動。同時，印度法定貨幣盧比兌換美元匯價，也維持在74一般價位附近。另外10年期國債收益率，也是在5.93%左右。從3月底以來至今，印度央行已將國債回購利率，下調115個基點（BPS），希望能藉此緩解疫情對經濟危害。

值得憂心的是，市場通膨率卻一直維持在印度央行目標區2%到6%的高檔水位。印度央行行長綜合貨幣政策委員會意見，認為以上通膨現象，近日還會在印度社會中看見，但不會持續太久，因為目前6.8%的通膨率，不多久將會降到5.8%。至於印度消費者的信心，印央行行長也樂觀認為，2021年將會轉變地更為正向積極。

(時報資訊)