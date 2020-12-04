Edinson CAVANI 交出好表現作客反勝南安普敦（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[曼聯@西漢姆聯][12/06(日)01:30][編號533]

以往「鐵鎚幫」定必十分期待曼聯到訪他們的主場 Upton Park 球場，因為西漢姆聯球員會作出強悍的攔截，亦會嘗試挑釁對手，令對方因情緒失控而犯錯。不過近年在搬到 London Stadium西漢姆聯球員好像缺少了這種勇悍精神，氣氛平和多了。

雖然曼聯上一場聯賽在帶點幸運的成份下，憑著於下半場替補上陣的 Edinson CAVANI 交出非常表現作客反勝了南安普敦，但曼聯本賽季作客成績反而比主場的來得好，錄得全勝。

西漢姆聯前鋒 Michail ANTONIO 上一場聯賽傷癒復出之後，協助球隊擊敗了阿斯頓維拉，士氣大增，他將會對曼聯令人欠缺信心的防線造成相當大的威脅，而邊鋒 Jarrod BOWEN 本賽季的表現亦令球迷們留下良好印象，大家都期待他的精彩演出。

就算本賽季曼聯的表現不太穩定，但他們本季聯賽作客取得全勝紀錄。擁有 Bruno FERNANDES、Marcus RASHFORD 以及 Mason GREENWOOD 前線攻擊組合，「紅魔鬼」整體實力始終高於「鐵鎚幫」，本場比賽將會繼續以防守反擊的戰術目標再下一城作客獲勝凱旋而歸。

Mikel Arteta 所帶的兵工廠目前正處於水深火熱當中（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[兵工廠[email protected]托特納姆熱刺][12/07(一)00:30][編號550]

對於熱刺主帥 José Mourinho 來說目前是一個十分好的時機去進行本場北倫敦德比戰。在英超的歷史中熱刺跟兵工廠在積分榜上從沒有出現過如此的差距，熱刺正處於如日方中的狀態，相反Mikel Arteta 所帶領的兵工廠目前狀態相當之差。

雖然熱刺目前的狀態比較有優勢，但這並不代表本場德比戰將可以輕鬆的取勝。熱刺目前所採取的戰術是先把防守做好，也利用擅於反擊的球員走動拉出空檔製造射門機會。所以本場賽事熱刺於主場面對正處於水深火熱，力求谷底反彈的兵工廠，這種戰術不一定有有絕對性的優勢。

當然 Harry KANE 以及孫興民當下狀態火熱跟進球停不了，這必定會令到兵工廠的防線疲於奔命，而前鋒 Pierre-Emerick AUBAMEYANG 最近也出現了進球荒的情況，而當一位主力前鋒暫時失去進球的感覺時，必需要一點運氣的幫助才可以走出這困局。

然而本場北倫敦德比戰雙方會併盡全力取勝。熱刺誓必要保持在本賽季的強勁走勢，而兵工廠亦希望爭取表現重返勝軌，所以本場戰況將會十分緊湊。世仇對戰結果難測，但本場比賽主場的熱刺應較大機會力壓兵工廠取勝。主推主勝。

James MILNER 也加入了傷兵名單當中（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[狼隊@利物浦][12/07(一)03:15][編號552]

利物浦本賽季主場的成績十分理想，不過本場比賽在面對狼隊如果要延續主場不敗的話是有一定的難度，需要付出更多。 狼隊上一輪聯賽擊敗了兵工廠之後士氣大振，主帥 Nuno Espírito Santo 從升級到英超之後都一直帶領球隊取得不錯的成績，當中擊敗 Big 6 強隊也是常會發生的事情。

目前被受各豪門關注的 Adama TRAORE ，以他的速度和力量絕對可以令利物浦的防線構成威脅，而狼隊陣中有多位球員可以因應不同的戰術而出任不同的位置，從而進球的任務分散到各人身上。但目前主力前鋒 Raul JIMENEZ 因傷本場比賽沒辦法上陣，這將會令狼隊的實力打了一定的折扣。

利物浦本賽季很不幸的傷兵滿營，「全能老將」James MILNER 本場比賽也是因為受傷而需要避戰，真的是禍不單行。雖然紅軍於上周中的歐冠比賽敗給了亞特蘭大，而上一輪聯賽又在比賽最後階段因為一次VAR 判決的十二碼而被布萊頓追平，幸好剛剛的歐冠比賽憑著年輕小將的努力擊敗了阿賈克斯，相信士氣已經重拾回來。

狼隊一直以來都是英超的黑馬，再加上本賽季的狀態穩定，本場比賽的表現應會保持一定的水準。雖然目前紅軍受到傷病困擾，但狼隊在作客 Anfield 球場時不一定可以輕易取勝，特別是紅軍前鋒線上的球員狀態十分之好，應該可以取得進球。所以預計本場比賽雙方都會取得進球並合演一場進球騷，最終賽果會和氣收場。主推進球「大」。

(中時新聞網)