大陸女星霍思燕2012年與小她5歲的男星杜江相戀，2人育有一子嗯哼，婚後感覺十分甜蜜，還曾一起上節目高調放閃，日前杜江和霍思燕出門吃飯，因為怕妻子覺得冷，竟然在路邊直接將大衣包住對方，超MAN的暖心舉動，讓這對夫妻又再度登上微博熱搜。

微博上瘋傳一張動圖，只見霍思燕和杜江夫妻倆站在路邊，杜江突然拉開大衣，將瑟瑟發抖的霍思燕擁入懷中，用大衣將她包住，就是怕愛妻吹到風感冒了，他們維持這個姿勢，直到車子來了才一同離去，杜江寵妻的模樣讓「杜江把霍思燕摟在懷裡擋風」關鍵字登上了微博熱搜。

杜江用大衣為霍思燕擋風。(圖/翻攝自搜狐娛樂微博)

充滿粉紅泡泡的甜蜜畫面讓網友忍不住直呼，「真的好恩愛，女人遇見這樣的男人是她的福氣，不僅沒有緋聞還很細心，我也要做這樣的男生，才會有好女人珍惜我」、「霍思燕真的找對了人」、「現實中的偶像劇溫柔男主角啊」、「好羨慕結婚後也像戀愛一樣」。

因為嗯哼上真人實境節目爆紅，父母也跟著人氣水漲船高。(圖/翻攝自微博)

儘管如此甜蜜，過去夫妻倆也曾傳出婚變，杜江遭爆料出軌小13歲的宇宙少女成員程瀟，消息曝光後，杜江本人立刻截圖放話，「小朋友，造謠可是要負法律責任的」，而霍思燕也怒炸回應：「看他越來越好了，是嫉妒嗎？造謠死全家」，夫妻倆同心闢謠。

(中時新聞網)