在海底的幽浮示意圖。（達志影像/Shutterstock）

五角大廈兩份外洩的幽浮（UFO）機密報告顯示，有神秘物體在大西洋上空盤旋。

據《每日郵報》（Daily Mail）4日報導，「不明空中現象專案小組」（Unidentified Aerial Phenomena Task Force, UAPTF）分別在2018，還有今年夏天發布了機密「位置報告」（position reports）。

Leaked photo from Pentagon UFO task force shows 'sliver cube' hovering over the Atlantic https://t.co/gBJgGh7NRh — Daily Mail US (@DailyMail) December 3, 2020

(中時新聞網)