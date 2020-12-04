五角大廈機密照外洩 外星人可能在全球海下活動 14:502020/12/04 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五角大廈先前公開的3段幽浮影片 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在海底的幽浮示意圖。（達志影像/Shutterstock） 五角大廈兩份外洩的幽浮（UFO）機密報告顯示，有神秘物體在大西洋上空盤旋。 據《每日郵報》（Daily Mail）4日報導，「不明空中現象專案小組」（Unidentified Aerial Phenomena Task Force, UAPTF）分別在2018，還有今年夏天發布了機密「位置報告」（position reports）。 Leaked photo from Pentagon UFO task force shows 'sliver cube' hovering over the Atlantic https://t.co/gBJgGh7NRh— Daily Mail US (@DailyMail) December 3, 2020 軍事機器人拯救士兵性命 調查顯示官兵卻不買單 研華Azure夥伴技術與服務分享 串接雲端商機 (中時新聞網) #外星人 #幽浮 #五角大廈 #海下 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 避險情緒升 美投資級債竄出頭 04:102020/12/04 投資理財 8級浪強襲膠筏4船員落海 海巡跳入海中順利救援 12:552020/12/04 社會 特力雙引擎衝刺 營運拚新高 04:102020/12/04 證券．權證 傳統淡季 精測上月營收3.38億 04:102020/12/04 證券．權證 舞弊防制專欄－全球經濟犯罪調查 新冠時代的舞弊預防、偵測與調查（下） 04:102020/12/04 金融．稅務 海練勢力插旗 獨占黃金新聞區 04:102020/12/04 政治要聞 拜登就任倒數 經濟情勢雖好 執政環境不優 04:102020/12/04 全球財經 《韓股》KOSPI打雞血續創新高 韓元突破1100價位緊箍咒 10:162020/12/04 財經 軍事熱門新聞 五角大廈機密照外洩 外星人可能在全球海下活動 - 太空 富比世：台灣靠8艘新潛艦就能滅了陸奪島艦隊 - 軍事 俄正式接收首批「終結者」戰車 - 軍事 俄羅斯MiG-31攔截機前進部署到阿拉斯加附近 - 軍事 第二波新冠肺炎攻擊美軍更狠 恐像海嘯來襲 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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