在海底的幽浮示意圖。（達志影像/Shutterstock）
在海底的幽浮示意圖。（達志影像/Shutterstock）

五角大廈兩份外洩的幽浮（UFO）機密報告顯示，有神秘物體在大西洋上空盤旋。

據《每日郵報》（Daily Mail）4日報導，「不明空中現象專案小組」（Unidentified Aerial Phenomena Task Force, UAPTF）分別在2018，還有今年夏天發布了機密「位置報告」（position reports）。

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(中時新聞網)

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