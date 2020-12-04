近日氣溫持續下降，48歲廖姓婦人3日上午8時許，徒步行經新北市新店區建國路、民權路口，突然昏倒失去生命跡象，休假中的新店消防分隊隊員劉名禎見狀立即上前實施CPR，另外還有一名自稱急診室醫師的男子也加入救援行列，廖女終於恢復生命跡象，目前仍在醫院中觀察。

據悉，廖女當時正準備過馬路、走在斑馬線上卻突然昏倒命危，當場失去生命跡象，劉名禎當時剛捐完血，見狀立即上前實施CPR急救，一旁也有一名自稱為急診室醫師的男子也一起協助救援。

此外，還有不少熱心民眾協助指揮交通，最後由消防隊員接手在現場實施2次電擊，送往新店慈濟醫院，所幸廖女恢復生命跡象，目前狀況穩定，仍在醫院內觀察。

消防局表示，民眾相當熱心，當時即接獲4通報案電話，由於初期CPR急救有效，加上消防隊帶來的電擊器，廖女恢復生命跡象，感謝熱心民眾及急診室醫師熱心幫忙。

(中時 )