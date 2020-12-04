許多人到異鄉工作，首先要做的就是找個能棲身之處，但遇到的房東好壞，對生活起居影響甚大，金鐘視帝吳慷仁透露13年前跟房東租屋，就一路租到現在沒有換過，更有感而發表示：「人生中你總是會遇到一些貴人」。

吳慷仁表示因為某些念頭，讓他想起上來台北奮鬥後的貴人，也就是租給他15年房子的房東一家人，他回憶起13年前剛入行當演員時，剛好在台北尋找第三個租屋處，而能用便宜價格承租到房子，竟是當晚房東太太問了兒子喜歡見過的哪個房客？自己就這樣雀屏中選，沒想到一租就是13年之外，房東還租了一個更大的家給他直到現在，讓他直呼：「我真的好幸運，是他們給我了一個13年的安穩空間」。

吳慷仁臉書全文。（圖／吳慷仁臉書）

吳慷仁也在臉書曬出和房東一家四口的照片，表示：「今天晚上跟他們碰了一面，當時還在地上爬的老二也國中了，真的是歲月飛梭啊」，而受到房東一家多年的照顧，讓他感激表示：「人生中你總是會遇到一些貴人，而你不去特別想過就會忽略的貴人」。

對此網友紛紛留言：「因為善良的人總會遇到善良的人」、「會惜福感恩的人，定有好報」、「人的緣分就是如此的奇妙」、「只要懂得珍惜，未來一定還會遇到更多貴人的」。

(中時新聞網)