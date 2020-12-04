總統蔡英文今年８月底時突襲式宣布將於明年開放含萊克多巴胺的豬肉進口，引發嘩然，外界認為，此次開放含萊克多巴胺的全豬進口，恐怕會使在美國被視為廢棄物的豬內臟大幅進口，農委會主委陳吉仲表示，即使美國豬內臟免費，但若加計運費、關稅仍比我國國產豬內臟平均一幅３８０元來得貴。

陳吉仲指出，我國採用的日本模式，全世界多有採用，目前全世界有74個國家不允許國內使用萊克多巴胺，但允許進口肉品可以使用，而台灣有7成採用溫體豬肉，再加上營養午餐、國軍餐飲等一律採用國產豬肉，而今年豬肉進口已較去年已經下降30％、雜碎也從去年的2萬7公噸減少至1萬7公噸，這也是為何進口業者主動承諾要進口不含萊克多巴胺的豬肉。

陳吉仲提及，全台灣每年約屠宰800多萬頭豬隻，每幅豬內臟約380元，即使美國豬內臟不用錢到台灣來，若加計運費、關稅等仍比台灣昂貴，再加上我國習慣不使用冷凍的豬肝、豬腎，況且目前豬內臟國內仍供大於求。

至於昨天有8成進口商承諾要進口無含萊克多巴胺的豬肉，陳吉仲指出，這就是市場機制，政府就是把機制做好，無論是豬肉或加工品，只要清楚做好自然就會去運作，政府要做的就是確保所有的豬肉產品進來時是安全容許量，其他就是透過標示讓消費者可以選擇。

(中時 )