【愛傳媒左化鵬專欄】每當我到麥當勞，總會點一客漢堡和Coca-Cola（可口可樂）。到了Costco毫無懸念地，只能選擇披薩和 Pepsi- Cola（百事可樂）。

可口可樂和百事可樂，是美國飲料界兩大品牌巨人，各自成立一百多年，一世紀多來，兩家百年老店，在世界二百多個國家，兵戈相向，鏖戰不休，攻城掠地，各佔地盤。

夏天喝可樂，沁涼入喉。冬天飲可樂，點滴在心頭。飲可樂思源，可口可樂是1886年美國喬治亞州亞特蘭大，一名藥劑師約翰．潘伯頓所發明。

一日，他頭痛發燒，咳嗽不止。由於感冒藥太苦，難以吞嚥，於是他自行調製藥方，將止咳藥粉摻入碳酸飲料內，再加上幾大匙的糖漿。果然入口順喉，涼徹心脾，他感到病情緩解，大喜過望。

「好康逗相報」，四處向親友推介，當時正好許多社區居民得到流感，他們流著鼻涕，仰著脖子，喝下這個新配方的藥水。試過後，各個感到見效如神，於是一傳十，十傳百，就此流傳開來。

後來這名藥劑師，以美金二千三百元，將藥方和所有權，賣給了一位商人，可愛的小約翰，數著鈔票，眉開眼笑。

當三十多年後，商人再次轉手賣給歐尼斯．伍德赫夫為首的財團時，已暴漲到二千五百萬美金。

不知當年小約翰得知時，是否會捶胸頓足。現在可口可樂的身價，估計已高達美金百億元。可憐的小約翰，應該更是徒呼負負，仰天長嘆。

可口可樂於1920年代，傳入中國，在上海設廠生產時，起初Coca-Cola中文翻譯成「蝌蚪啃臘」，由於太過詰屈聱牙，險些胎死腹中。

後來Coca-Cola徵求中文新名，一名留學英國牛津的上海大學生蔣彝，音譯為可口可樂，這一改名，妙不可言，既可口，又可樂，既好聽，又響亮。較原名Coca-Cola，更為傳神，廠商就此一錘定音。蔣彝也抱走了智慧財產權350英鎊的獎金。

1957年美國來台投資「中美汽水廠」，進口可口可樂，專供協防的美軍飲用。1964年由台灣著名的商人辜振甫和陳裕清等人，共同出資成立「台灣汽水廠股份有限公司」，正式生產可口可樂，臺灣的民眾，終於有緣一嚐可口可樂的滋味。

1994年太古集團取得了經營權，更是擴大生產，多角化經營，目前已有超過20種以上的產品和口味，包括「芬達」、「雪碧」、「美粒果」、「爽健美茶」和「水森活」等。

既生瑜何生亮。十二年後，百事可樂呱呱墜地。這個小老弟，天生就是可口可樂最大的死對頭。雖然可口可樂，仍穩居領先地位，但在印度、中國中西部和加拿大魁北克省。百事可樂的銷售，卻是後來居上，已超過了老大哥。

百事可樂，一開始就採取低價的經營策略，他緊咬可口可樂，每瓶售價，比可口可樂便宜美元5分。

他在美國又被稱為「低下階層的飲料」、「美國黑人的飲料」。加拿大人則視為「說法語人的飲料」。

年幼的他，成長過程並不順利，一路被老大哥霸凌，追打的抬不起頭來。曾一度瀕臨破產，但後來改弦易轍，改變經營方針，出高價找名人代言，一招湊效，讓他又起死回生。

他的代言人有，麥克傑克森、瑪丹娜、大衛貝克漢、羅納度、碧昂絲、張國榮、郭富城、王菲、劉德華、謝霆鋒、成龍、張柏芝、林俊傑、蔡依林和姚明等，皆一時之選，響噹噹的人物。

若說他最大咖的代言人，當然非美國前總統尼克森莫屬。尼老兄曾當過兩任美國副總統。在未當總統前，喜歡喝可口可樂的尼克森，曾降貴紆尊到可口可樂謀職。詎料被拒，他惱羞成怒，轉投敵營。

百事可樂以年薪美金十二萬五的高薪，禮聘他為公司的律師，尼克森感恩戴德，敢不效犬馬之勞，他奔走世界各地，竭力推銷百事可樂。

他曾不辭辛勞，四度來華，一次還住進士林官邸，費盡唇舌向蔣公遊說，希望臺灣開放百事可樂市場。因聽說，隔年尼老兄有可能當選美國總統，政府之前雖幾度婉拒，最後不得已只好屈從。

後來，他果然當上總統，百事可樂成了共和黨指定的飲料。民主黨則指定可口可樂。兩黨立場不同，各擁其主，涇渭分明。

君若不信，不妨去問美國新當選的總統川普，看他喝的是百事可樂，還是可口可樂。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)