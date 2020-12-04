今年大陸CBA選秀台籍探花林庭謙終於打出代表作！林庭謙4日替補打了生涯新高45分鐘，投14中10，含三分球投7中5，貢獻生涯新高28分，外加6助攻、3籃板、3抄截與2火鍋的全能發揮，可惜他效力的天津仍以105比113不敵青島。

光在上半場，林庭謙就揮別前役只拿3分低潮，半場投7中6，包含三分球4投全進，拿下17分、3助攻，不過林韋翰也毫不遜色，儘管半場只打8分鐘，就有10分、4助攻與3籃板表現，幫助青島打完上半場，取得65比53領先優勢。

來到下半場，林庭謙持續受到總教練劉鐵重用，也讓雙方差距越追越近，可惜天津最後關頭失誤連連，無奈吞下本季第12敗(2勝)；林韋翰替補打了25分鐘，拿下18分、8助攻、6籃板及3抄截，再次展現他在青島後場的重要性。

而在廣州龍獅出戰新疆廣匯比賽，台籍後衛陳盈駿除了貢獻16分，更傳出CBA生涯新高14助攻，廣州更靠摩爾槍響同時的三分命中，最後以93比90絕殺新疆，摩爾拿下17分，史貝茲也替廣州拿到21分、12籃板；新疆以莫泰尤納斯26分最高。

(中時 )