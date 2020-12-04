「永遠的東方不敗」66歲林青霞最近推出第3本著作《鏡前鏡後》，為此她也回歸到微博積極和粉絲分享近況，身為國寶美女的她如今已是作家，常大展知性美，然而早年林青霞穿著風格一度十分火辣，一組她穿著低胸禮服，露出半球雪乳的照片出土，連一旁的秦漢眼睛也不敢亂瞄，現在看來也相當前衛性感。

林青霞上月底分享去年9月去印度旅遊的照片，身為大明星的她在當地流露出親民風範，和賣花女、賣花郎自在聊天，路邊有小孩想要裙子跟玩具，林青霞便親自帶著這20多個小孩去服飾店跟玩具店買，大家都十分興奮，林青霞也補充：「些孩子們白天上課，下午3、4點下了課出來賣花貼補家用。」可見她人美心善，心疼這些小孩。

林青霞昔穿低胸禮服。（圖／中時資料照片）

林青霞分享去年去印度照片。（圖／翻攝自林青霞微博）

出道40多年的林青霞，最受矚目的除了無數動人的作品外，緋聞方面她和秦漢、秦祥林的感情也常受到討論，她第一部電影《窗外》就和秦漢結緣，1980年和秦祥林在美國訂婚，4年後解除婚約，林青霞接著與秦漢復合，1994年分手，林青霞最後情歸香港富商邢李㷧。

林青霞大展性感身材。（圖／中時資料照片）

看著林青霞一路成長的瓊瑤說：「在我們合作的那10年之中，我認為秦漢是她唯一的心上人。她很在乎他，2人卻不能在一起」。而如今林青霞搖身成為好媽媽，不僅是繼女邢嘉倩心中的「最好繼母」，也和與邢李㷧所生的兩個女兒生活幸福融洽，令人稱羨。

林青霞穿著火辣，一旁的秦漢不敢偷瞄。（圖／中時資料照片）

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(中時新聞網)