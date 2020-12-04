童星出身的關曉彤以甜美長相和清純氣質，還讓她擁「國民閨女」的美名，如今關曉彤已從當年的小女孩，長大蛻變成23歲的小女人，不過關曉彤日前身穿碎花短版上衣出席2020 COSMO時尚盛典時，還慘被酸太醜，關曉彤事後換穿低胸正面開高衩裙，雙腿之間夾一塊布，畫面相當性感。

關曉彤日前身穿繡花透膚短版上衣、下穿黑色蛋糕裙出席2020 COSMO時尚盛典，衣服上有粉色、白色、黃色和綠色碎亮片點綴，再加上短版設計，讓關曉彤小蠻腰和腹肌全都露，無奈關曉彤穿搭網友卻不買單，她還慘被網毒舌嫌醜。

關曉彤身穿繡花透膚短版上衣，卻慘被網毒舌狠批。（圖／取材自關曉彤工作室微博）

事後關曉彤辣穿黑色吊帶裙，低胸的深U設計讓她白嫩上圍呼之欲出，更養眼的是，關曉彤裙子的開高衩設計，讓她一雙纖細鳥仔腳全都露，裙子短到關曉彤的腿根都快見客，而仔細看照片，關曉彤裙子的開岔設計，讓她雙腿之間夾一塊布，畫面相當性感。

關曉彤裙子的開岔設計，讓她雙腿之間夾一塊布，畫面相當性感。（圖／取材自關曉彤工作室微博）

關曉彤辣照曝光後，網友都直呼她身材太辣，紛紛留言狂讚：「線條真的很絕，身材管理太棒了」、「狀態非常好」、「太美了，吊帶開岔裙太好看了」。

(中時新聞網)