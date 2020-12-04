18歲「怪物新人」怪奇比莉（Billie Eillish）原定今年8月28日登上台北小巨蛋，當初門票開賣秒殺，無奈碰上新冠肺炎疫情，演唱會無限期延後，她4日在推特宣布世界巡演確定取消，「我希望可以在今年見到大家，我也想念為你們表演、站在舞台上的時光，我們為巡演想盡各種可能，但還是沒有辦法。」

「我知道有很多歌迷都想保留得來不易的門票和VIP通行證，但我們能做到最好的方法，就是趕快把錢退還給大家。」最後她也叮嚀樂迷在這段防疫期間要戴口罩，並多喝水，保持安全無虞的狀態。

台灣的主辦單位理想國也在臉書專頁宣布：「怪奇比莉2020台北演唱會，因全球疫情影響無法訂定新的巡演日期，所以很遺憾的將宣布取消。怪奇比莉感謝您的耐心與體諒，並希望可以盡快到台北與歌迷們見面！」即日起至明年2月22日受理全額退費，手續費由主辦單位自行吸收，詳細退票程序請見拓元售票系統說明。

(中時 )