周四美股漲跌互現，台股則走自己的路，熱錢湧入，股匯雙漲。今早台積電(2330)、聯電(2303)帶頭衝，台股成功登上萬四山頭，開漲33.08點，報14010.17點，盤中持續走高，最高升至14149.56點，終場大漲155.35點或1.11%，收14132.44點，盤中最高價及收盤價均站上歷史高點，成交量2869.66億元。本周上漲265.35點或1.91%，周線連五紅。

今日外資(不含外資自營商)買超146.8256億元，投信賣超6.9084億元，自營商賣超12.5202億元，三大法人買超127.39億元。外資本周來累計賣超220.43億元，本月來累計買超112.39億元。

觀察大盤，今日集中市場漲多跌少，盤面上較弱勢的僅有紡織、生醫、觀光及航運股，其餘類股紅光滿面。其中，玻陶股由台玻(1802)領軍，類股指數收漲5.48%，躍居盤面第一；華新(1605)勁揚8.9%，帶高電器電纜股收漲3.86%，排名第二；光電股收漲2.6%，排名第三。電子、記憶體及半導體族群表現同樣亮眼。

7家外資喊上6字頭，受此激勵，權王台積電股價收盤首次站上500元，上漲1.21%、收503元，市值逾13兆，另值得關注的是，最高衝上505元，臨門一腳即登盤中歷史天價506元。外資喊多，聯電步步高，收盤攻上漲停價47.6元；聯家軍跟著嗨，智原(3035)、矽統(2363)連袂漲停。股王大立光(3008)小漲0.73%、收3430元。IC設計大老聯發科(2454)小漲0.71%、收705元。記憶體點火，華邦電(2344)漲停，旺宏(2337)收漲6.08%，南亞科(2408)收漲4.53%。面板需求看旺，激勵友達(2409)亮燈漲停，群創(3481)盤中觸及漲停、收漲9.28%，彩晶(6116)亦有9%以上漲幅。比特幣持續看漲，將挑戰2萬美元，概念股聞訊走揚，板卡廠麗臺(2465)登漲停價20.1元，映泰(2399)收漲2.87%，承啟(2425)收漲1.68%。業績題材吃香的則有，鴻海(2317)受惠iPhone 12熱賣，11月營收締新猷，激勵股價收漲1.1%。佳世達(2352)11月營收刷新歷史新高，帶動股價放量勁揚，漲幅高達7.65%。

今日新台幣盤中強升逾3角，升破28.4元關卡，改寫23年半新高；台股上演資金行情，權值股、中小型股齊揚，加權指數越走越高，收14132.44點，寫下歷史新高。對此，法人分析在新台幣走強之下，台股量能回溫、均線呈多頭排列，後市有利多頭表現。在選股方面，日盛投顧則建議可多關注車用、內需、PCB、半導體及被動元件等族群。

(時報資訊)