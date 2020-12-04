民眾感謝警方短時間內偵破連環竊案，特地寫信到警局。（新竹市警局提供／邱立雅竹市傳真）

內政部警政署署長陳家欽4日訪視慰勉新竹市警察局，並與第一分局基層員警面對面座談，除傳達落實受理民眾報案，絕對不能有拒絕受理報案情形外，並頒發破案獎金慰勉員警全力偵破轄內連續竊盜案件之辛勞。

陳家欽針對受理民眾報案工作，親自與第一線基層員警座談，詳細了解目前受理報案的現況及面臨的問題，會中並多次提示員警，受理民眾報案是警察的職責，不能有任何理由拒絶受理民眾報案，警察應以積極展現維護治安的決心與能力，來回應民眾對警察的信任。

本次頒發破案獎勵金案件，為第一分局樹林頭派出所偵破所轄連續竊盜案，該竊盜案件自受理民眾報案後，樹林頭派出所即全力展開查緝，於8小時內即迅速偵破，並尋回民眾遭竊的自小客車、手錶、皮包等物品，展現警方破案能量。

被害市民更以親筆感謝信函郵寄給竹市警察局，表達感謝警方迅速破案及肯定員警親切和善的態度。新竹市警察局長李安淳表示，民眾至警察機關報案可依報案性質向派出所索取報案證明，並強調警方受理報案後，必會交付相關報案證明供民眾查詢。陳家欽希望透過這次表揚，喚起全體警察同仁見賢思齊，以受獎同仁為榜樣，一起為維護治安共同打拚。

(中時 )