先前被外界視為對總統川普忠誠的美司法部長巴爾（William Barr）在宣布大選查無大規模舞弊之後，再次槓上川普。據美聯社引述3名知情人士報導，川普安插在司法部的眼線斯特里普（Heidi Stirrup）近日欲嘗試施壓司法部職員，要他們交出調查選舉舞弊的內容，反遭巴爾下令她須在2周內清空辦公室，並不得再進司法部。

雖然川普一再聲稱選舉存在大規模舞弊事蹟，巴爾也於上月10日授權全國檢察官調查，但他1日證實「截至目前，尚未發現足以改變大選結果的大規模舞弊」，雖然川普反而指責司法部「沒認真看」，也間接宣告了川普口口聲聲的舞弊指控缺乏有力背書。

不過，與川普的高級顧問米勒（Stephen Miller）關係密切、數月前才以白宮聯絡人身分進入司法部的斯特里普，她曾向司法部職員施壓，要求對方提供與選舉舞弊調查有關的機敏資訊，讓她可以將這些調查内容轉達白宮，但也因此遭司法部盯上。

其中1名知情人士指出，斯特里普甚至自行喬出部分司法部最高級職位給政治盟友，過程不僅未詢問任何資深官員或白宮律師辦公室，也嘗試干預招聘過程。

而根據白宮新聞稿指出，川普3日已任命斯特里普為美國空軍學院訪問委員會成員，不過白宮與斯特里普均拒絕就被禁止入司法部一事回應。

報導指出，川普政府一向藉由政府機構中的聯絡辦公室報告作為白宮與機關的聯繫，而非所處機關本身；另外，正當川普拒絕大選結果之際，白宮總統人事辦公室甚至還指示聯絡處，將那些在大選結果出爐後想提前找工作的政治任命官員炒魷魚。但這也不僅讓整個聯邦政府中都充滿了川普政治任命的聯絡人，也長久讓外界擔心政府職能被減弱。

(中時新聞網)