東幹線誤點嚴重。（王志偉攝）

台鐵瑞芳、猴硐間因連續大雨，造成邊坡再次滑動，為確保行車安全，目前列車只能開到宜蘭，東部幹線大受影響，今天正好是小週末，乘客比平日多，下午花蓮火車站已見許多退票人潮，並轉搭客運北上，但運能有限，建議往返北花民眾，可購買鐵公路聯票，北宜間搭客運，宜蘭或羅東到花蓮改乘火車，客運業者正協調加開班次疏運。

台鐵瑞芳至猴硐間，11月30日因連日大雨造成邊坡滑動，經多日連夜全力搶修，昨晨恢復雙線通車，但今天上午8時30分猴硐站再通報，因大雨不斷，瑞芳至猴硐間西正線邊坡大規模滑落，東正線電車線冒火花，為確保行車安全，東西正線雙線暫停運行，台鐵已成立一級應變中心，全力搶修，並啟動公路接駁。

今天是小周末，不少遊客要往返北花，卻因東部幹線突如其來狀況，打亂行程。花蓮火車站出現退票、購票人潮。家住花蓮吉安的陳先生匆匆趕到車站退票，再轉乘北花客運，出差返花蓮的江姓上班族，被卡在新北福隆，才在台鐵路局協助下，搭上客運回到花蓮。前後已耗掉3個小時，

台鐵花蓮火車站長林德香說，東幹線列車僅開到宜蘭，再往北必須在宜蘭轉乘國道客運，若是購買到台北的火車票但只坐到宜蘭，未乘區間可在一年內全額退費，但提醒出站時須蓋證明；若已購票無法搭乘，同樣是1年內全額退票，不收手續費。今天退票人相當多，加派人手因應中。

首都客運總經理李建文說，北花已加開班次，但因車程至少3.5小時，運能有限，建議往返台北、花蓮的旅客可購買鐵公路聯運票，北宜間搭客運，羅東到花蓮再乘火車，首都客運今天會在市府轉運站「無限量」加開班次，載客到羅東，協助疏運。

(中時 )