麗寶樂園渡假區將於跨年夜、元旦連續兩天舉辦「雙演唱會」，近6000發精彩煙火秀蓄勢待發精彩可期。副總王永豪表示，2021年元旦麗寶最好玩，早上可搭乘天空之夢摩天輪迎新年第一道曙光，下午有紙風車劇團「三國奇遇」演出，晚間還有金曲歌王蕭敬騰獻唱，歡迎到麗寶從早玩到晚，迎接最嗨新年。

揮別2020年、用日出迎接嶄新的開始！王永豪指出，天空之夢摩天輪尋光之旅活動邁入第4年，佳評如潮，遊客將於清晨搭乘2021年第一趟摩天輪，登上384米高空，在大台中山、海、市美景之上，欣賞第一道曙光將雲霧漸漸染色並展露光芒。

，遊客元旦清晨可搭上天空之夢摩天輪，在384米高空賞第一道曙光。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

元旦當天下午3點，還有紙風車劇團帶來三國奇遇劇碼。(台中市政府文化局提供／陳淑娥台中傳真)

台中麗寶雙跨年演唱會，1月1日卡司公布，將由金曲歌王蕭敬騰帶來精彩演出碼。(中天電視台提供／陳淑娥台中傳真)

在遊客迎接一年的開始後，可以暢遊度假區元旦精彩節目，包括下午3點起由台中市文化局邀請紙風車劇團，將在全台唯一FIA國際認證麗寶國際賽車場舉行「三國奇遇」公演，讓小朋友體會「友誼」與「和平」的重要。

晚上則有台中麗寶跨年雙演唱會，除了跨年夜精彩表演外，元旦將由坐擁百萬點閱率的狼人殺偶像團體「五堅情」開場，以及實力派唱將廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳等人輪番帶來精彩演出，金曲歌王蕭敬騰也確定敲下元旦首演第一個檔期，獻給麗寶樂園渡假區，並承諾「一定會開放給現場粉絲點歌，而且一定會唱好唱滿！」

天空之夢摩天輪尋光之旅活動套票只要699元，含天空之夢元旦日出搭乘券1張＋SUBWAY早餐組1份＋獨角獸變身玩偶 1隻，即日起於麗寶樂園渡假區官網商城開賣至12月30日止，限量120個名額。

(中時 )