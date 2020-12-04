群電11月營收為30.13億元，較去年同期成長6％，並創同期歷史新高，累計前11個月營收達319.63億元，較去年同期略高。

群電表示指出，11月高值產品仍表現強勢，除了電競筆電電源營收年增率超過三成，Type-C筆電電源營收更是較去年同期增長7成以上，驅動單月營收再創同期新高，並維持30億元以上的高水位，群電更表示，新台幣匯率持續走升，以11月而言，新台幣兌美元平均匯率較去年同月升值逾6％，也代表公司的美元營收較去年同月年增達雙位數以上，在疫情肆虐下更顯難得。

群電進一步表示，雖然新冠肺炎疫苗研發陸續傳出好消息，但全球疫情短期內仍難見舒緩，目前看好筆電電源的強勁需求將至少延續到明年上半年。此外，近期新款遊戲機銷售佳績頻傳，遊戲機電源也很有機會在明年第一季呈現淡季不淡的現象。展望2021年，除了既有的成長動能外，也致力於開發不同應用的新客戶，期望伺服器、智慧家庭及其他新領域的新客戶能在明年帶來更多元化的成長動能。

(工商 )