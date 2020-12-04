為阻遏濁水溪河灘地揚塵，彰化縣環保局載運約200公噸之葡萄藤枝，進行裸露地鋪設。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

為阻遏濁水溪河灘地揚塵，彰化縣環保局載運約200公噸之葡萄藤枝，進行裸露地鋪設。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

環保局針對濁水溪裸露地鋪設枯木，抑制揚塵，發揮成效。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

環保局針對濁水溪裸露地鋪設枯木，抑制揚塵，發揮成效。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

進入冬季枯水期，又遇到東北季風發威助攻，濁水溪河床乾燥的裸露灘地，飛砂走石，影響沿岸居民生活，彰化縣環保局和第四河川局合作，今年3月使用14公噸枯木進行試驗性鋪設，有效抑制揚塵，第二波12月底前完成載運約200公噸之葡萄藤枝，預計可減少露天燃燒產生PM2.5 約418公斤及河川揚塵逸散PM10約177公斤。

彰化縣為葡萄生產大縣，產量全台之冠，種植面積達1200公頃，農民於修剪產生大量葡萄藤枝，衍生農業剩餘資材的隨意棄置或露天燃燒問題，彰化縣環保局為改善裸露地揚塵狀況及提供葡萄藤枝循環再利用及去化管道，今年和第四河川局跨域合作，在濁水溪北岸裸露灘地，採用葡萄藤枝進行鋪設覆蓋作業，達到揚塵防制最佳效果及自然分解循環再利用。

環保局長江培根表示，今年度預計施作地點於濁水溪北岸鄰近大城鄉興山公園西側之裸露灘地進行擴大鋪設作業，其葡萄藤枝鋪設區域，設置有警示牌並設封鎖線，除可提供自然植生較佳的生長環境外，也避免民眾棄置垃圾及廢棄物。

環保局表示，各鄉鎮公所可提供適當場所提供農民推放廢葡萄藤枝，堆置達一定數量時由公所派遣車輛運送至環保局指定場所進行鋪設作業，鋪設區域在後續植生自然生長後，也可達到綠覆蓋效果，環保局後續除持續觀察鋪設後裸露地改善狀況外，亦將持續監視空氣品質變化。

(中時 )